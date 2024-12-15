Ефимов: два участка на северо-западе Москвы реорганизуют в рамках КРТ
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Два участка территории общей площадью 8,11 гектара в столичных районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино ждет редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Два участка между Строительным и Походным проездами общей площадью 8,11 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется строительство современного жилого квартала для целей программы реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 580 новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Сама территория расположена на Тушинском проезде, рядом со станцией "Трикотажная" МЦД-2.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что большую часть территории застроят домами по реновации – это около 130,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, на участке в Походном проезде будет возведен колледж, а территория будет благоустроена.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в двух районах построят дома по реновации для трех тысяч человек. Площадь квартир в них будет достигать 84,9 тысячи квадратных метров.