https://ria.ru/20241215/efimov-1989162589.html

Ефимов: два участка на северо-западе Москвы реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: два участка на северо-западе Москвы реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 15.12.2024

Ефимов: два участка на северо-западе Москвы реорганизуют в рамках КРТ

Два участка территории общей площадью 8,11 гектара в столичных районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино ждет редевелопмент в рамках программы комплексного... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:25

2024-12-15T12:25

2024-12-15T12:25

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Два участка территории общей площадью 8,11 гектара в столичных районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино ждет редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка между Строительным и Походным проездами общей площадью 8,11 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется строительство современного жилого квартала для целей программы реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 580 новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сама территория расположена на Тушинском проезде, рядом со станцией "Трикотажная" МЦД-2.Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что большую часть территории застроят домами по реновации – это около 130,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, на участке в Походном проезде будет возведен колледж, а территория будет благоустроена.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в двух районах построят дома по реновации для трех тысяч человек. Площадь квартир в них будет достигать 84,9 тысячи квадратных метров.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)