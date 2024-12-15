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Ефимов: два участка на северо-западе Москвы реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 15.12.2024
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12:25 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/efimov-1989162589.html
Ефимов: два участка на северо-западе Москвы реорганизуют в рамках КРТ
Ефимов: два участка на северо-западе Москвы реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 15.12.2024
Ефимов: два участка на северо-западе Москвы реорганизуют в рамках КРТ
Два участка территории общей площадью 8,11 гектара в столичных районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино ждет редевелопмент в рамках программы комплексного... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:25
2024-12-15T12:25
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Два участка территории общей площадью 8,11 гектара в столичных районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино ждет редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка между Строительным и Походным проездами общей площадью 8,11 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется строительство современного жилого квартала для целей программы реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 580 новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сама территория расположена на Тушинском проезде, рядом со станцией "Трикотажная" МЦД-2.Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что большую часть территории застроят домами по реновации – это около 130,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, на участке в Походном проезде будет возведен колледж, а территория будет благоустроена.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в двух районах построят дома по реновации для трех тысяч человек. Площадь квартир в них будет достигать 84,9 тысячи квадратных метров.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: два участка на северо-западе Москвы реорганизуют в рамках КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Два участка территории общей площадью 8,11 гектара в столичных районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино ждет редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Два участка между Строительным и Походным проездами общей площадью 8,11 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется строительство современного жилого квартала для целей программы реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 580 новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Сама территория расположена на Тушинском проезде, рядом со станцией "Трикотажная" МЦД-2.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что большую часть территории застроят домами по реновации – это около 130,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, на участке в Походном проезде будет возведен колледж, а территория будет благоустроена.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в двух районах построят дома по реновации для трех тысяч человек. Площадь квартир в них будет достигать 84,9 тысячи квадратных метров.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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