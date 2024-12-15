Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы строят 14 объектов образования на севере Москвы - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/efimov-1989162438.html
Ефимов: инвесторы строят 14 объектов образования на севере Москвы
Ефимов: инвесторы строят 14 объектов образования на севере Москвы - РИА Новости, 15.12.2024
Ефимов: инвесторы строят 14 объектов образования на севере Москвы
Инвесторы строят 14 образовательных объектов на севере Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:10
2024-12-15T13:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Инвесторы строят 14 образовательных объектов на севере Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Современные детские сады и школы строят как за счет бюджета Москвы, так и на средства девелоперов. Вместе с жилыми комплексами инвесторы возводят объекты социальной инфраструктуры. Так, на севере столицы сейчас строят 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест", - приводят слова Ефимова в пресс-службе градкомплекса Москвы.Большинство объектов девелоперы передадут в систему образования города по договорам, которые были заключены со столицей, добавляется в сообщении.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что особенно активно образовательные объекты возводят в районе Западное Дегунино. На Ижорской улице почти готов детский сад.Кроме того, на севере Москвы построят три детских сада и школу. Он разместят в Ильменском проезде и на Коровинском шоссе.В пресс-релизе указывается, что строительство объектов контролирует Мосгосстройнадзор.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в САО.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвесторы строят 14 объектов образования на севере Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Инвесторы строят 14 образовательных объектов на севере Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Современные детские сады и школы строят как за счет бюджета Москвы, так и на средства девелоперов. Вместе с жилыми комплексами инвесторы возводят объекты социальной инфраструктуры. Так, на севере столицы сейчас строят 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест", - приводят слова Ефимова в пресс-службе градкомплекса Москвы.
Большинство объектов девелоперы передадут в систему образования города по договорам, которые были заключены со столицей, добавляется в сообщении.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что особенно активно образовательные объекты возводят в районе Западное Дегунино. На Ижорской улице почти готов детский сад.
Кроме того, на севере Москвы построят три детских сада и школу. Он разместят в Ильменском проезде и на Коровинском шоссе.
В пресс-релизе указывается, что строительство объектов контролирует Мосгосстройнадзор.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в САО.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала