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Ефимов: инвесторы строят 14 объектов образования на севере Москвы

Ефимов: инвесторы строят 14 объектов образования на севере Москвы - РИА Новости, 15.12.2024

Ефимов: инвесторы строят 14 объектов образования на севере Москвы

Инвесторы строят 14 образовательных объектов на севере Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:10

2024-12-15T13:10

2024-12-15T13:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Инвесторы строят 14 образовательных объектов на севере Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Современные детские сады и школы строят как за счет бюджета Москвы, так и на средства девелоперов. Вместе с жилыми комплексами инвесторы возводят объекты социальной инфраструктуры. Так, на севере столицы сейчас строят 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест", - приводят слова Ефимова в пресс-службе градкомплекса Москвы.Большинство объектов девелоперы передадут в систему образования города по договорам, которые были заключены со столицей, добавляется в сообщении.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что особенно активно образовательные объекты возводят в районе Западное Дегунино. На Ижорской улице почти готов детский сад.Кроме того, на севере Москвы построят три детских сада и школу. Он разместят в Ильменском проезде и на Коровинском шоссе.В пресс-релизе указывается, что строительство объектов контролирует Мосгосстройнадзор.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в САО.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы