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На улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара
На улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 15.12.2024
На улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара
Движение на улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыто из-за пожара в многоэтажном жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T20:17
2024-12-15T20:17
2024-12-15T20:22
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Движение на улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыто из-за пожара в многоэтажном жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее МЧС России сообщало, что сотрудники МЧС РФ спасли восемь человек при пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Тимура Фрунзе в Москве. "Из-за возгорания в жилом доме движение по улице Тимура Фрунзе (в районе дома 16) перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара
Движение на улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли из-за пожара в жилом доме