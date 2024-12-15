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На улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара

На улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 15.12.2024

На улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара

Движение на улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыто из-за пожара в многоэтажном жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T20:17

2024-12-15T20:17

2024-12-15T20:22

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Движение на улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыто из-за пожара в многоэтажном жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее МЧС России сообщало, что сотрудники МЧС РФ спасли восемь человек при пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Тимура Фрунзе в Москве. "Из-за возгорания в жилом доме движение по улице Тимура Фрунзе (в районе дома 16) перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)