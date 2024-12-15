https://ria.ru/20241215/drony-1989288861.html

На Кубани отбили атаку дронов

На Кубани отбили атаку дронов - РИА Новости, 15.12.2024

На Кубани отбили атаку дронов

Атака украинских дронов отбита над Туапсинским районом в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава муниципального образования Сергей... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T10:23

2024-12-15T10:23

2024-12-15T10:28

специальная военная операция на украине

краснодарский край

безопасность

сергей бойко

туапсинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Атака украинских дронов отбита над Туапсинским районом в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале."Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО", - написал он.Бойко добавил, что пострадавших и повреждений нет.

https://ria.ru/20241214/vojska-1989267966.html

краснодарский край

туапсинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, безопасность, сергей бойко, туапсинский район