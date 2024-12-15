https://ria.ru/20241215/drony-1989288861.html
На Кубани отбили атаку дронов
На Кубани отбили атаку дронов - РИА Новости, 15.12.2024
На Кубани отбили атаку дронов
Атака украинских дронов отбита над Туапсинским районом в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава муниципального образования Сергей... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:23
2024-12-15T10:23
2024-12-15T10:28
специальная военная операция на украине
краснодарский край
безопасность
сергей бойко
туапсинский район
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Атака украинских дронов отбита над Туапсинским районом в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале."Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО", - написал он.Бойко добавил, что пострадавших и повреждений нет.
https://ria.ru/20241214/vojska-1989267966.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, безопасность, сергей бойко, туапсинский район
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Безопасность, Сергей Бойко, Туапсинский район
На Кубани отбили атаку дронов
Над Туапсинским районом Кубани отбили атаку украинских дронов