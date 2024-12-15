Рейтинг@Mail.ru
На Кубани отбили атаку дронов - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 15.12.2024 (обновлено: 10:28 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/drony-1989288861.html
На Кубани отбили атаку дронов
На Кубани отбили атаку дронов - РИА Новости, 15.12.2024
На Кубани отбили атаку дронов
Атака украинских дронов отбита над Туапсинским районом в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава муниципального образования Сергей... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:23
2024-12-15T10:28
специальная военная операция на украине
краснодарский край
безопасность
сергей бойко
туапсинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Атака украинских дронов отбита над Туапсинским районом в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале."Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО", - написал он.Бойко добавил, что пострадавших и повреждений нет.
https://ria.ru/20241214/vojska-1989267966.html
краснодарский край
туапсинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, безопасность, сергей бойко, туапсинский район
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Безопасность, Сергей Бойко, Туапсинский район
На Кубани отбили атаку дронов

Над Туапсинским районом Кубани отбили атаку украинских дронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Атака украинских дронов отбита над Туапсинским районом в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
"Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО", - написал он.
Бойко добавил, что пострадавших и повреждений нет.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
14 декабря, 23:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайБезопасностьСергей БойкоТуапсинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала