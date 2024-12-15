https://ria.ru/20241215/delo-1989315295.html

Бастрыкину доложат о расследовании крушения танкеров в Керченском проливе

Бастрыкину доложат о расследовании крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024

Бастрыкину доложат о расследовании крушения танкеров в Керченском проливе

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:15

2024-12-15T16:15

2024-12-15T19:11

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

россия

черное море

керченский пролив

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории Черного моря, сообщает СК России в Telegram-канале."В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории Черного моря. <...> Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении.Ранее пресс-служба Главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщило, что еще один танкер "Волгонефть-239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователями ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть-212" переквалифицировано на более тяжкий состав.

https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html

https://ria.ru/20241215/krushenie-1989302059.html

россия

черное море

керченский пролив

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, черное море, керченский пролив, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)