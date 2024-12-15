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Глава СК поручил возбудить дело после прорыва трубы с кипятком в Магадане - РИА Новости, 15.12.2024
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09:19 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/chp-1989284794.html
Глава СК поручил возбудить дело после прорыва трубы с кипятком в Магадане
Глава СК поручил возбудить дело после прорыва трубы с кипятком в Магадане - РИА Новости, 15.12.2024
Глава СК поручил возбудить дело после прорыва трубы с кипятком в Магадане
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил магаданским следователям возбудить уголовное дело после того, как в одном из многоквартирных домов Магадана... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:19
2024-12-15T09:19
происшествия
магадан
россия
магаданская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 15 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил магаданским следователям возбудить уголовное дело после того, как в одном из многоквартирных домов Магадана прорвало трубу с кипятком, один человек получил ожоги, сообщает следственное управление СК России по региону. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором горячая вода заливает квартиры и подъезд жилого дома в Магадане. Сообщалось, что один из жителей получил ожог ног второй степени. "Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей Магаданской области. В эфире программы федерального телевидения сообщалось, что в Магадане из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме пострадал один человек, восемь человек, в том числе несовершеннолетние, были эвакуированы. Жильцы дома жалуются на бездействие коммунальной службы, которая не выполняет своих обязанностей по обслуживанию дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241212/bastrykin-1988754201.html
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происшествия, магадан, россия, магаданская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил возбудить дело после прорыва трубы с кипятком в Магадане

Бастрыкин поручил завести уголовное дело после прорыва трубы в доме в Магадане

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МАГАДАН, 15 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил магаданским следователям возбудить уголовное дело после того, как в одном из многоквартирных домов Магадана прорвало трубу с кипятком, один человек получил ожоги, сообщает следственное управление СК России по региону.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором горячая вода заливает квартиры и подъезд жилого дома в Магадане. Сообщалось, что один из жителей получил ожог ног второй степени.
"Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей Магаданской области. В эфире программы федерального телевидения сообщалось, что в Магадане из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме пострадал один человек, восемь человек, в том числе несовершеннолетние, были эвакуированы. Жильцы дома жалуются на бездействие коммунальной службы, которая не выполняет своих обязанностей по обслуживанию дома", - говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму
12 декабря, 10:30
 
ПроисшествияМагаданРоссияМагаданская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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