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В британских ВМС функционирует только два эсминца, сообщила Telegraph - РИА Новости, 15.12.2024
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03:42 15.12.2024 (обновлено: 04:11 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/britaniya-1989274714.html
В британских ВМС функционирует только два эсминца, сообщила Telegraph
В британских ВМС функционирует только два эсминца, сообщила Telegraph - РИА Новости, 15.12.2024
В британских ВМС функционирует только два эсминца, сообщила Telegraph
На данный момент лишь треть эсминцев, стоящих на вооружении британских ВМС, находится в функциональном состоянии, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T03:42
2024-12-15T04:11
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На данный момент лишь треть эсминцев, стоящих на вооружении британских ВМС, находится в функциональном состоянии, пишет газета Telegraph. "В настоящее время в строю находятся только два ведущих эсминца военно-морского флота, тогда как две трети кораблей простаивают на ремонтной верфи", - говорится в публикации со ссылкой на минобороны страны. Как отмечает Telegraph, в настоящее время численность надводного флота ВМС Великобритании достигла исторического минимума. По данным газеты, из шести современных эсминцев типа 45 британских ВМС четыре на данный момент находятся на верфи в Портсмуте. В частности, как подчеркивает издание, эсминец Daring с момента ввода в эксплуатацию больше времени провел на верфи, чем в море. При этом, согласно газете, из восьми фрегатов типа 23, также находящихся на вооружении британских ВМС, в данный момент функционируют шесть. По словам депутата Майка Мартина, число функционирующих эсминцев вызывает крайнюю озабоченность. "Имея всего два эсминца, мы просто не сможем защитить Лондон, не говоря уж о Соединенном Королевстве", - заявил он. В начале декабря заместитель главы минобороны Великобритании Алистар Карнс заявил, что в случае вовлечения страны в крупный конфликт с такими странами, как Россия, британская армия будет уничтожена за период от шести месяцев до года, его слова приводила газета Times. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооружённые силы королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
https://ria.ru/20241201/napadenie-1986725338.html
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в мире, великобритания, портсмут , лондон, джон хили
В мире, Великобритания, Портсмут , Лондон, Джон Хили
В британских ВМС функционирует только два эсминца, сообщила Telegraph

Telegraph: в британских ВМС функционирует только два из шести эсминцев

© Фото : Crown copyright Британский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : Crown copyright
Британский эсминец Defender. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На данный момент лишь треть эсминцев, стоящих на вооружении британских ВМС, находится в функциональном состоянии, пишет газета Telegraph.
"В настоящее время в строю находятся только два ведущих эсминца военно-морского флота, тогда как две трети кораблей простаивают на ремонтной верфи", - говорится в публикации со ссылкой на минобороны страны.
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Как отмечает Telegraph, в настоящее время численность надводного флота ВМС Великобритании достигла исторического минимума. По данным газеты, из шести современных эсминцев типа 45 британских ВМС четыре на данный момент находятся на верфи в Портсмуте. В частности, как подчеркивает издание, эсминец Daring с момента ввода в эксплуатацию больше времени провел на верфи, чем в море. При этом, согласно газете, из восьми фрегатов типа 23, также находящихся на вооружении британских ВМС, в данный момент функционируют шесть.
По словам депутата Майка Мартина, число функционирующих эсминцев вызывает крайнюю озабоченность.
"Имея всего два эсминца, мы просто не сможем защитить Лондон, не говоря уж о Соединенном Королевстве", - заявил он.
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Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооружённые силы королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем.
До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
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В миреВеликобританияПортсмутЛондонДжон Хили
 
 
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