https://ria.ru/20241215/braziliya-1989322997.html
Президента Бразилии выписали из больницы
Президента Бразилии выписали из больницы - РИА Новости, 15.12.2024
Президента Бразилии выписали из больницы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после операции на голове, сообщил портал G1. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:44
2024-12-15T17:44
2024-12-15T17:55
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
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МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после операции на голове, сообщил портал G1."В связи с выздоровлением нашего пациента, которое прошло намного лучше, чем ожидалось, к моему счастью и счастью всей нашей команды, президент выписан из больницы и должен вернуться домой сейчас", - сказала в ходе пресс-конференции врач Ана Хелена Гермольо, которую цитирует G1.По словам главы бригады врачей Роберту Калила, Луле следует соблюдать относительный покой в течение двух недель, но он сможет возобновить свою работу, за исключением физических нагрузок.Поездки президента по стране и за границу при этом временно приостановлены.
https://ria.ru/20241210/operatsiya-1988342326.html
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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
Президента Бразилии выписали из больницы
Президента Бразилии Лулу да Силву выписали из больницы после операции
МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после операции на голове, сообщил портал G1
.
"В связи с выздоровлением нашего пациента, которое прошло намного лучше, чем ожидалось, к моему счастью и счастью всей нашей команды, президент выписан из больницы и должен вернуться домой сейчас", - сказала в ходе пресс-конференции врач Ана Хелена Гермольо, которую цитирует G1.
По словам главы бригады врачей Роберту Калила, Луле следует соблюдать относительный покой в течение двух недель, но он сможет возобновить свою работу, за исключением физических нагрузок.
Поездки президента по стране и за границу при этом временно приостановлены.