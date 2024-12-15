https://ria.ru/20241215/bogomaz-1989268259.html

Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ

Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024

Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ

Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T00:09

2024-12-15T00:09

2024-12-15T00:09

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости. Он доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241214/vojska-1989267966.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины