https://ria.ru/20241215/bogomaz-1989268259.html
Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ
Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ
Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T00:09
2024-12-15T00:09
2024-12-15T00:09
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости. Он доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ
Богомаз: житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ