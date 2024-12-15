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Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/bogomaz-1989268259.html
Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ
Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ
Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T00:09
2024-12-15T00:09
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости. Он доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/vojska-1989267966.html
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ

Богомаз: житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости. Он доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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