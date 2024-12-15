https://ria.ru/20241215/bespilotniki-1989279410.html
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T07:04
2024-12-15T07:04
2024-12-15T07:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
москва
московская область (подмосковье)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "За вчерашний день Белгородская область подверглась тридцать семь раз атакам со стороны беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины", - сказал Гладков в своем Telegram-канале. Он также отметил, что за 2024 год 380 человек, пострадавших от атак ВСУ, были отправлены на лечение в Москву и Московскую область.
https://ria.ru/20241214/vs-1989194656.html
белгородская область
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ
Гладков: Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ