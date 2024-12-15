https://ria.ru/20241215/bespilotniki-1989279410.html

Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ

Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024

Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ

Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T07:04

2024-12-15T07:04

2024-12-15T07:04

специальная военная операция на украине

белгородская область

москва

московская область (подмосковье)

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974184254_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_aaddaf37b499ac1f1040b89fb30355c7.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "За вчерашний день Белгородская область подверглась тридцать семь раз атакам со стороны беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины", - сказал Гладков в своем Telegram-канале. Он также отметил, что за 2024 год 380 человек, пострадавших от атак ВСУ, были отправлены на лечение в Москву и Московскую область.

https://ria.ru/20241214/vs-1989194656.html

белгородская область

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, москва, московская область (подмосковье), вячеслав гладков, вооруженные силы украины