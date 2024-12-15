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Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/bespilotniki-1989279410.html
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T07:04
2024-12-15T07:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
москва
московская область (подмосковье)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "За вчерашний день Белгородская область подверглась тридцать семь раз атакам со стороны беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины", - сказал Гладков в своем Telegram-канале. Он также отметил, что за 2024 год 380 человек, пострадавших от атак ВСУ, были отправлены на лечение в Москву и Московскую область.
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белгородская область
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белгородская область, москва, московская область (подмосковье), вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ

Гладков: Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ

© Фото : пресс-служба главы администрации Губкинского городского округаПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Губкине Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Губкине Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Губкинского городского округа
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Губкине Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белгородскую область за субботу атаковали 37 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"За вчерашний день Белгородская область подверглась тридцать семь раз атакам со стороны беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины", - сказал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что за 2024 год 380 человек, пострадавших от атак ВСУ, были отправлены на лечение в Москву и Московскую область.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Вячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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