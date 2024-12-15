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В "Аэрофлоте" допустили появление беспилотного пассажирского самолета - РИА Новости, 15.12.2024
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13:11 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/aeroflot-1989300171.html
В "Аэрофлоте" допустили появление беспилотного пассажирского самолета
В "Аэрофлоте" допустили появление беспилотного пассажирского самолета - РИА Новости, 15.12.2024
В "Аэрофлоте" допустили появление беспилотного пассажирского самолета
Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:11
2024-12-15T13:11
технологии
павел зарубин
аэрофлот
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский самолет. "Безусловно, когда-то это случится. Сложно это представить прямо сейчас или завтра. Но в каком-то обозримом будущем. Безусловно, это будет присутствовать", - ответил Александровский на вопрос о появлении беспилотного пассажирского самолета по мере развития ИИ в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее "Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении. Также компания сообщила, что сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты - на глубину от трех дней до года. Это позволит максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса.
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технологии, павел зарубин, аэрофлот
Технологии, Павел Зарубин, Аэрофлот
В "Аэрофлоте" допустили появление беспилотного пассажирского самолета

Гендиректор "Аэрофлота" Александровский допустил появление беспилотного самолета

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский самолет.
"Безусловно, когда-то это случится. Сложно это представить прямо сейчас или завтра. Но в каком-то обозримом будущем. Безусловно, это будет присутствовать", - ответил Александровский на вопрос о появлении беспилотного пассажирского самолета по мере развития ИИ в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее "Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении. Также компания сообщила, что сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты - на глубину от трех дней до года. Это позволит максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса.
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