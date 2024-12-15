https://ria.ru/20241215/aeroflot-1989300171.html

В "Аэрофлоте" допустили появление беспилотного пассажирского самолета

В "Аэрофлоте" допустили появление беспилотного пассажирского самолета - РИА Новости, 15.12.2024

В "Аэрофлоте" допустили появление беспилотного пассажирского самолета

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:11

2024-12-15T13:11

2024-12-15T13:11

технологии

павел зарубин

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский самолет. "Безусловно, когда-то это случится. Сложно это представить прямо сейчас или завтра. Но в каком-то обозримом будущем. Безусловно, это будет присутствовать", - ответил Александровский на вопрос о появлении беспилотного пассажирского самолета по мере развития ИИ в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее "Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении. Также компания сообщила, что сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты - на глубину от трех дней до года. Это позволит максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса.

https://ria.ru/20240415/pitomtsy-1940081384.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, павел зарубин, аэрофлот