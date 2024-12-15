https://ria.ru/20241215/aeroflot-1989258459.html

"Аэрофлот" вводит допполеты из Москвы в Хабаровск на бортах iFly

"Аэрофлот" вводит допполеты из Москвы в Хабаровск на бортах iFly - РИА Новости, 15.12.2024

"Аэрофлот" вводит допполеты из Москвы в Хабаровск на бортах iFly

Авиакомпания "Аэрофлот" в дополнение к действующему расписанию собственных рейсов начинает выполнять полеты по программе "мокрого" лизинга с авиакомпанией iFly, РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:01

2024-12-15T09:01

2024-12-15T09:01

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в дополнение к действующему расписанию собственных рейсов начинает выполнять полеты по программе "мокрого" лизинга с авиакомпанией iFly, сообщает пресс-служба перевозчика.Первый рейс SU5832 Москва — Хабаровск вылетит из аэропорта Шереметьево в воскресенье в 18:30 (мск).По условиям договора, авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с летными и кабинными экипажами.На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолеты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.Лайнеры авиакомпании iFly вмещают 28 кресел класса "Комфорт" и 350 кресел класса "Эконом". Это существенно увеличит емкостное предложение по наиболее востребованному классу обслуживания на рейсах повышенного спроса в пиковый период новогодних праздников и зимних каникул.Билеты в классе "Эконом" реализуются по фиксированным "плоским" тарифам.Шаг кресел в салоне самолетов iFly сопоставим межкресельному расстоянию на аналогичных бортах А330 Аэрофлота. Перечень предлагаемых услуг на рейсах, выполняемых на самолетах iFly, адаптирован под стандарты группы "Аэрофлот".В полете пассажирам класса "Комфорт" предложат пледы и дорожные наборы. В обоих классах обслуживания предусмотрены детские наборы для маленьких путешественников.Питание на борту будет двухразовое, доступны прохладительные напитки в ассортименте. В классе "Комфорт" пассажирам предложат белое и красное вино. Путешественники всех классов обслуживания смогут подключиться с персональных девайсов к бесплатной беспроводной системе развлечений на борту."Аэрофлот" стал первым авиаперевозчиком России, который реализует программу "мокрого" лизинга и осуществил такую реализацию в максимально короткие сроки, с учетом ранее принятых законодательных решений по внедрению данного инструмента на отечественном рынке авиаперевозок. Стандарты сервиса нового продукта будут адаптироваться по мере дальнейшей интеграции в расписание группы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60