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"Аэрофлот" запускает полеты по "мокрому" лизингу с авиакомпанией iFly - РИА Новости, 15.12.2024
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09:01 15.12.2024 (обновлено: 09:21 15.12.2024)
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"Аэрофлот" запускает полеты по "мокрому" лизингу с авиакомпанией iFly
"Аэрофлот" запускает полеты по "мокрому" лизингу с авиакомпанией iFly - РИА Новости, 15.12.2024
"Аэрофлот" запускает полеты по "мокрому" лизингу с авиакомпанией iFly
Аэрофлот приступает к выполнению полетов в рамках программы "мокрого" лизинга с авиакомпанией iFly. Первый рейс SU5832 Москва — Хабаровск вылетит из аэропорта... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:01
2024-12-15T09:21
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МОСКВА, 15 дек – пресс-служба "Аэрофлот". Аэрофлот приступает к выполнению полетов в рамках программы "мокрого" лизинга с авиакомпанией iFly. Первый рейс SU5832 Москва — Хабаровск вылетит из аэропорта Шереметьево сегодня, 15 декабря, в 18:30 (мск). По условиям договора, авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с летными и кабинными экипажами.На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолеты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.Лайнеры авиакомпании iFly вмещают 28 кресел класса "Комфорт" и 350 кресел класса "Эконом". Это существенно увеличит емкостное предложение по наиболее востребованному классу обслуживания на рейсах повышенного спроса в пиковый период новогодних праздников и зимних каникул.Билеты в классе "Эконом" реализуются по фиксированным "плоским" тарифам.Шаг кресел в салоне самолетов iFly сопоставим межкресельному расстоянию на аналогичных бортах А330 Аэрофлота. Перечень предлагаемых услуг на рейсах, выполняемых на самолетах iFly, адаптирован под стандарты группы "Аэрофлот".В полете пассажирам класса "Комфорт" предложат пледы и дорожные наборы. В обоих классах обслуживания предусмотрены детские наборы для маленьких путешественников.Питание на борту будет двухразовое, доступны прохладительные напитки в ассортименте. В классе "Комфорт" пассажирам предложат белое и красное вино. Путешественники всех классов обслуживания смогут подключиться с персональных девайсов к бесплатной беспроводной системе развлечений на борту."Аэрофлот" стал первым авиаперевозчиком России, который реализует программу "мокрого" лизинга и осуществил такую реализацию в максимально короткие сроки, с учетом ранее принятых законодательных решений по внедрению данного инструмента на отечественном рынке авиаперевозок. Стандарты сервиса нового продукта будут адаптироваться по мере дальнейшей интеграции в расписание группы.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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пресс-релизы
Пресс-релизы
"Аэрофлот" запускает полеты по "мокрому" лизингу с авиакомпанией iFly

Авиакомпания Аэрофлот запускает полеты по мокрому лизингу с iFly

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Аэрофлота
Самолет Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Аэрофлота. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – пресс-служба "Аэрофлот". Аэрофлот приступает к выполнению полетов в рамках программы "мокрого" лизинга с авиакомпанией iFly. Первый рейс SU5832 Москва — Хабаровск вылетит из аэропорта Шереметьево сегодня, 15 декабря, в 18:30 (мск). По условиям договора, авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с летными и кабинными экипажами.
На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолеты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.
Лайнеры авиакомпании iFly вмещают 28 кресел класса "Комфорт" и 350 кресел класса "Эконом". Это существенно увеличит емкостное предложение по наиболее востребованному классу обслуживания на рейсах повышенного спроса в пиковый период новогодних праздников и зимних каникул.
Билеты в классе "Эконом" реализуются по фиксированным "плоским" тарифам.
Шаг кресел в салоне самолетов iFly сопоставим межкресельному расстоянию на аналогичных бортах А330 Аэрофлота. Перечень предлагаемых услуг на рейсах, выполняемых на самолетах iFly, адаптирован под стандарты группы "Аэрофлот".
В полете пассажирам класса "Комфорт" предложат пледы и дорожные наборы. В обоих классах обслуживания предусмотрены детские наборы для маленьких путешественников.
Питание на борту будет двухразовое, доступны прохладительные напитки в ассортименте. В классе "Комфорт" пассажирам предложат белое и красное вино. Путешественники всех классов обслуживания смогут подключиться с персональных девайсов к бесплатной беспроводной системе развлечений на борту.
"Аэрофлот" стал первым авиаперевозчиком России, который реализует программу "мокрого" лизинга и осуществил такую реализацию в максимально короткие сроки, с учетом ранее принятых законодательных решений по внедрению данного инструмента на отечественном рынке авиаперевозок. Стандарты сервиса нового продукта будут адаптироваться по мере дальнейшей интеграции в расписание группы.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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