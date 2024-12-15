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Ученые поделились прогнозом по исчезновению льда в Арктике - РИА Новости, 15.12.2024
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Наука
 
09:43 15.12.2024 (обновлено: 09:48 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/aanij-1989286496.html
Ученые поделились прогнозом по исчезновению льда в Арктике
Ученые поделились прогнозом по исчезновению льда в Арктике - РИА Новости, 15.12.2024
Ученые поделились прогнозом по исчезновению льда в Арктике
Исчезновения ледяного покрова в Арктике, ожидаемого к середине века, не произойдет, условия будут примерно такими же, как сейчас, потому что на период 2030–2050 РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:43
2024-12-15T09:48
наука
арктика
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Исчезновения ледяного покрова в Арктике, ожидаемого к середине века, не произойдет, условия будут примерно такими же, как сейчас, потому что на период 2030–2050 годов придется фаза понижения температуры воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Ранее ученые Гетеборгского университета представили исследование, согласно которому существует риск, что ледяной покров в Арктике из-за изменения погодных условий полностью растает летом, это может произойти до 2030 года, возможно, уже в 2027-м. "По мнению ученых Арктического и антарктического научно-исследовательского института, исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, ожидаемого к середине века, не произойдет. Ледовые условия в арктических морях будут примерно такими же, как сейчас. Даже в самый "легкий" год акватория арктических морей будет свободна ото льда только с августа по октябрь. На период 2030–2050 годов придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего колебания, и ледовые условия в арктических морях будут близкими к современным", - говорится в сообщении. Отмечается, что незначительные изменения ледяного покрова в Арктике фиксировались уже в 1990-е годы, а в начале 2000-х годов начались резкие перемены. За семь лет площадь арктического морского льда на пике сезонного минимума – в сентябре, упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом за все время регулярных спутниковых наблюдений с 1979 года. "За последние годы летняя площадь льда, хоть и варьируются год от года, но в целом сохраняется на новом среднем уровне, который примерно на 20-25% меньше наблюдавшегося в 1979-2000 годах", - отметили в институте. По данным ученых, минимальных значений ледовитость Северного морского пути в сентябре достигла в 2020 году – 26,3 тысячи квадратных километров. Однако в 2021-м площадь льда в этот период возросла почти на 200 тысяч квадратных километров, а в 2023-м увеличилась до 316 тысяч квадратных километров, хотя температура в российской Арктике в тот год была выше нормы на 1,12 градуса.
https://ria.ru/20241204/arktika-1987221562.html
https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html
арктика
северный ледовитый океан
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арктика, северный ледовитый океан
Наука, Арктика, Северный Ледовитый океан
Ученые поделились прогнозом по исчезновению льда в Арктике

ААНИИ: лед в Арктике не исчезнет до середины века

© AP Photo / John McConnico, FileОзоновый слой в Арктике сократился до рекордного уровня
Озоновый слой в Арктике сократился до рекордного уровня - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / John McConnico, File
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Исчезновения ледяного покрова в Арктике, ожидаемого к середине века, не произойдет, условия будут примерно такими же, как сейчас, потому что на период 2030–2050 годов придется фаза понижения температуры воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Ранее ученые Гетеборгского университета представили исследование, согласно которому существует риск, что ледяной покров в Арктике из-за изменения погодных условий полностью растает летом, это может произойти до 2030 года, возможно, уже в 2027-м.
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"По мнению ученых Арктического и антарктического научно-исследовательского института, исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, ожидаемого к середине века, не произойдет. Ледовые условия в арктических морях будут примерно такими же, как сейчас. Даже в самый "легкий" год акватория арктических морей будет свободна ото льда только с августа по октябрь. На период 2030–2050 годов придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего колебания, и ледовые условия в арктических морях будут близкими к современным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что незначительные изменения ледяного покрова в Арктике фиксировались уже в 1990-е годы, а в начале 2000-х годов начались резкие перемены. За семь лет площадь арктического морского льда на пике сезонного минимума – в сентябре, упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом за все время регулярных спутниковых наблюдений с 1979 года.
"За последние годы летняя площадь льда, хоть и варьируются год от года, но в целом сохраняется на новом среднем уровне, который примерно на 20-25% меньше наблюдавшегося в 1979-2000 годах", - отметили в институте.
По данным ученых, минимальных значений ледовитость Северного морского пути в сентябре достигла в 2020 году – 26,3 тысячи квадратных километров. Однако в 2021-м площадь льда в этот период возросла почти на 200 тысяч квадратных километров, а в 2023-м увеличилась до 316 тысяч квадратных километров, хотя температура в российской Арктике в тот год была выше нормы на 1,12 градуса.
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НаукаАрктикаСеверный Ледовитый океан
 
 
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