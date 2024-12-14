Зурабишвили сделала заявление после избрания президента Грузии
Зурабишвили после выборов президента Грузии заявила, что никто никого не выбирал
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что на выборах нового главы государства "никто никого не выбирал", сообщает грузинский телеканал Mtavari.
Об этом она объявила митингующим в Тбилиси после оглашения итогов выборов, по результатам которых президентом был избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", экс-футболист Михаил Кавелашвили.
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"Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", — заявила Зурабишвили.
Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента Грузии. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Кобахидзе также подчеркнул, что попытки совершения "майдана" в стране провалились.
В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Оппозиция не участвовала в заседании в здании парламента, на котором выбирали президента. Впервые в истории республики это происходило не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек.
Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Он получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.