https://ria.ru/20241214/zakonoproekt-1989197080.html

ГД готовится принять проект о снятии запрета деятельности террорганизаций

ГД готовится принять проект о снятии запрета деятельности террорганизаций - РИА Новости, 14.12.2024

ГД готовится принять проект о снятии запрета деятельности террорганизаций

Законопроект о праве приостановки запрета деятельности террористической организации могут принять во втором и третьем чтениях 17 декабря, сказал РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:12

2024-12-14T13:12

2024-12-14T13:12

василий пискарев

россия

политика

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Законопроект о праве приостановки запрета деятельности террористической организации могут принять во втором и третьем чтениях 17 декабря, сказал РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Я буду на совете в понедельник ставить просить рассмотреть его во вторник, второе и третье чтение", - сказал он РИА Новости. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.

https://ria.ru/20241210/ssha-1988495221.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

василий пискарев, россия, политика