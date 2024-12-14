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ГД готовится принять проект о снятии запрета деятельности террорганизаций - РИА Новости, 14.12.2024
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13:12 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/zakonoproekt-1989197080.html
ГД готовится принять проект о снятии запрета деятельности террорганизаций
ГД готовится принять проект о снятии запрета деятельности террорганизаций - РИА Новости, 14.12.2024
ГД готовится принять проект о снятии запрета деятельности террорганизаций
Законопроект о праве приостановки запрета деятельности террористической организации могут принять во втором и третьем чтениях 17 декабря, сказал РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:12
2024-12-14T13:12
василий пискарев
россия
политика
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Законопроект о праве приостановки запрета деятельности террористической организации могут принять во втором и третьем чтениях 17 декабря, сказал РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Я буду на совете в понедельник ставить просить рассмотреть его во вторник, второе и третье чтение", - сказал он РИА Новости. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.
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василий пискарев, россия, политика
Василий Пискарев, Россия, Политика
ГД готовится принять проект о снятии запрета деятельности террорганизаций

ГД может принять проект о снятии запрета деятельности террорганизаций 17 декабря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Законопроект о праве приостановки запрета деятельности террористической организации могут принять во втором и третьем чтениях 17 декабря, сказал РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Я буду на совете в понедельник ставить просить рассмотреть его во вторник, второе и третье чтение", - сказал он РИА Новости.
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Белый дом: исключение ХТШ из списка террористов США пока не обсуждается
10 декабря, 19:21
 
Василий ПискаревРоссияПолитика
 
 
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