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СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 14.12.2024
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13:07 14.12.2024 (обновлено: 14:53 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/zaderzhanie-1989196759.html
СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом
СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 14.12.2024
СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом
Разыскиваемого Интерполом 74-летнего гражданина США задержали в Москве, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:07
2024-12-14T14:53
россия
сша
москва
владимир колокольцев
интерпол
происшествия
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разыскиваемого Интерполом 74-летнего гражданина США задержали в Москве, сообщают "Известия" со ссылкой на источник."Отмечается, что мужчину задержали 12 декабря в ТиНАО", — говорится в материале.В статье указали, что американец, находившийся в России законно, был объявлен в розыск в Соединенных Штатах по делу о мошенничестве.Глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси заявлял, что Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в нынешнем году переписка велась с 156 странами.
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россия, сша, москва, владимир колокольцев, интерпол, происшествия, общество
Россия, США, Москва, Владимир Колокольцев, Интерпол, Происшествия, Общество
СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом

Известия: в Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разыскиваемого Интерполом 74-летнего гражданина США задержали в Москве, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.
«
"Отмечается, что мужчину задержали 12 декабря в ТиНАО", — говорится в материале.
В статье указали, что американец, находившийся в России законно, был объявлен в розыск в Соединенных Штатах по делу о мошенничестве.
Глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси заявлял, что Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в нынешнем году переписка велась с 156 странами.
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