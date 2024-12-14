https://ria.ru/20241214/zaderzhanie-1989196759.html
СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом
СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 14.12.2024
СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом
Разыскиваемого Интерполом 74-летнего гражданина США задержали в Москве, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:07
2024-12-14T13:07
2024-12-14T14:53
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владимир колокольцев
интерпол
происшествия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разыскиваемого Интерполом 74-летнего гражданина США задержали в Москве, сообщают "Известия" со ссылкой на источник."Отмечается, что мужчину задержали 12 декабря в ТиНАО", — говорится в материале.В статье указали, что американец, находившийся в России законно, был объявлен в розыск в Соединенных Штатах по делу о мошенничестве.Глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси заявлял, что Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в нынешнем году переписка велась с 156 странами.
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975633217.html
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россия, сша, москва, владимир колокольцев, интерпол, происшествия, общество
Россия, США, Москва, Владимир Колокольцев, Интерпол, Происшествия, Общество
СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом
Известия: в Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом