https://ria.ru/20241214/zaderzhanie-1989196759.html

СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом

СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 14.12.2024

СМИ сообщили о задержании в Москве американца, разыскиваемого Интерполом

Разыскиваемого Интерполом 74-летнего гражданина США задержали в Москве, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:07

2024-12-14T13:07

2024-12-14T14:53

россия

сша

москва

владимир колокольцев

интерпол

происшествия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880180_0:191:3265:2028_1920x0_80_0_0_512049921c7b077dd3c0573cf1f3375c.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разыскиваемого Интерполом 74-летнего гражданина США задержали в Москве, сообщают "Известия" со ссылкой на источник."Отмечается, что мужчину задержали 12 декабря в ТиНАО", — говорится в материале.В статье указали, что американец, находившийся в России законно, был объявлен в розыск в Соединенных Штатах по делу о мошенничестве.Глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси заявлял, что Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в нынешнем году переписка велась с 156 странами.

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975633217.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, владимир колокольцев, интерпол, происшествия, общество