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В Чувашии арестовали замглавы Центра ресурсного обеспечения медучреждений - РИА Новости, 14.12.2024
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16:40 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/vzyatka-1989228797.html
В Чувашии арестовали замглавы Центра ресурсного обеспечения медучреждений
В Чувашии арестовали замглавы Центра ресурсного обеспечения медучреждений - РИА Новости, 14.12.2024
В Чувашии арестовали замглавы Центра ресурсного обеспечения медучреждений
Заместитель руководителя Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения минздрава Чувашии заключен под стражу за взятку, сообщает... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:40
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Заместитель руководителя Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения минздрава Чувашии заключен под стражу за взятку, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, в октябре 2024 года чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в крупном размере за способствование в заключении госконтракта на выполнение капитального ремонта одного из корпусов республиканской психиатрической больницы и дальнейшее покровительство. Факт противоправной деятельности подозреваемого выявлен и пресечен в результате взаимодействия следователей СУСК по Чувашии с сотрудниками УФСБ по республике. "Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии арестовали замглавы Центра ресурсного обеспечения медучреждений

Замглавы центра обеспечения Минздрава Чувашии подозревают в получении взятки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Заместитель руководителя Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения минздрава Чувашии заключен под стражу за взятку, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, в октябре 2024 года чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в крупном размере за способствование в заключении госконтракта на выполнение капитального ремонта одного из корпусов республиканской психиатрической больницы и дальнейшее покровительство.
Факт противоправной деятельности подозреваемого выявлен и пресечен в результате взаимодействия следователей СУСК по Чувашии с сотрудниками УФСБ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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12 декабря, 20:27
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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