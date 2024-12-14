https://ria.ru/20241214/vzyatka-1989228797.html

В Чувашии арестовали замглавы Центра ресурсного обеспечения медучреждений

В Чувашии арестовали замглавы Центра ресурсного обеспечения медучреждений - РИА Новости, 14.12.2024

В Чувашии арестовали замглавы Центра ресурсного обеспечения медучреждений

Заместитель руководителя Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения минздрава Чувашии заключен под стражу за взятку, сообщает... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:40

2024-12-14T16:40

2024-12-14T16:40

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Заместитель руководителя Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения минздрава Чувашии заключен под стражу за взятку, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, в октябре 2024 года чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в крупном размере за способствование в заключении госконтракта на выполнение капитального ремонта одного из корпусов республиканской психиатрической больницы и дальнейшее покровительство. Факт противоправной деятельности подозреваемого выявлен и пресечен в результате взаимодействия следователей СУСК по Чувашии с сотрудниками УФСБ по республике. "Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)