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В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2024

В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу ночью в районе Вышгорода в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T01:05

2024-12-14T01:05

2024-12-14T02:21

специальная военная операция на украине

киевская область

страна.ua

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу ночью в районе Вышгорода в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Вышгорода Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 23.26 звучит воздушная тревога.

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киевская область

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киевская область, страна.ua