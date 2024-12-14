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В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2024
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу ночью в районе Вышгорода в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T01:05
2024-12-14T01:05
2024-12-14T02:21
специальная военная операция на украине
киевская область
страна.ua
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу ночью в районе Вышгорода в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Вышгорода Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 23.26 звучит воздушная тревога.
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киевская область, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Страна.ua
В Киевской области прогремели взрывы
В районе Вышгорода в Киевской области прогремели взрывы