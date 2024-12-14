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В Днепропетровске при взрыве погиб человек
В Днепропетровске при взрыве погиб человек - РИА Новости, 14.12.2024
В Днепропетровске при взрыве погиб человек
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:31
2024-12-14T17:31
2024-12-14T18:06
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том числе, двух полицейских."В Днепре (Днепропетровск - ред.) взрывное устройство возле машины взорвалось, паблики пишут о пострадавших и погибшем", - написал Шарий в своем Telegram-канале.По предварительным данным Нацполиции Украины, при взрыве пострадали, в том числе, двое полицейских."На месте взрыва в одном из центральных районов Днепра (Днепропетровска - ред.) работает полиция. В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них - двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции Украины.Уточняется, что происшествие произошло в субботу, на месте работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы. Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет дана правовая квалификация события.
https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989231666.html
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В мире, Днепропетровск, Украина, Специальная военная операция на Украине, Анатолий Шарий, Россия
В Днепропетровске при взрыве погиб человек
В Днепропетровске при взрыве возле машины погиб человек, двое полицейских ранены