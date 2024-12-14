https://ria.ru/20241214/vuchich-1989170398.html

Вучич допустил переговоры о снижении российской доли в NIS из-за санкций

Вучич допустил переговоры о снижении российской доли в NIS из-за санкций - РИА Новости, 14.12.2024

Вучич допустил переговоры о снижении российской доли в NIS из-за санкций

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" (в сумме - 56,15%) в "Нефтяной индустрии Сербии"... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T01:03

2024-12-14T01:03

2024-12-14T01:03

экономика

сербия

сша

венгрия

александр вучич

газпром

нефтяная индустрия сербии

евросоюз

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БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" (в сумме - 56,15%) в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за санкций США. Вучич в пятницу в телеэфире заявил, что США вскоре введут санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии (JANAF) прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. "Они (США - ред.) должны нам оставить некий срок, мы должны посмотреть, что там (в решении о санкциях - ред.) будет написано и что они подразумевают под этим. Может ли быть снижена российская доля меньше 50%, надо с ними об этом вести переговоры", - завил сербский лидер в эфире TV Informer. Он предположил, что к ограничительным мерам присоединится и Великобритания. В 2022 году поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию, и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками - в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20241119/vuchich-1984715332.html

https://ria.ru/20241104/vuchich-1981812215.html

https://ria.ru/20241212/mid-1988831472.html

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экономика, сербия, сша, венгрия, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз