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В ВСУ назвали причину катастрофы на одном из своих важных направлений - РИА Новости, 14.12.2024
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12:13 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/vsu-1989192842.html
В ВСУ назвали причину катастрофы на одном из своих важных направлений
В ВСУ назвали причину катастрофы на одном из своих важных направлений - РИА Новости, 14.12.2024
В ВСУ назвали причину катастрофы на одном из своих важных направлений
Лейтенант ВСУ обвинил командование в тяжелой ситуации для украинцев в Курахово, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:13
2024-12-14T12:13
в мире
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лейтенант ВСУ обвинил командование в тяжелой ситуации для украинцев в Курахово, пишет "Страна.ua"."Ситуация в "кураховском мешке" такова, что ребят, очевидно, придется выводить по серяку, чтобы хоть не по красной зоне… Все очень просто: эта вся беда благодаря дебильным приказам, благодаря лжи в докладах, благодаря желанию некоторых дегенератов выслужиться, благодаря тому, что нет механизма контроля/возможности обжалования решения командира, благодаря тому, что нет механизма наказания за такие преступления", — приводят журналисты слова украинского военного.Как заявил лейтенант, именно "тупорылые" приказы командования приводят к необоснованным потерям среди украинской армии.В пятницу эстонская газета Postimees со ссылкой на военных сообщала, что командование ВСУ фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР, не разрешив ему покидать позиции и не снабжая его боеприпасами.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщилал РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241214/spectator-1989184817.html
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курахово
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в мире, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
В ВСУ назвали причину катастрофы на одном из своих важных направлений

"Страна.ua": ВСУ обвиняют командование в критической ситуации в Курахово

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лейтенант ВСУ обвинил командование в тяжелой ситуации для украинцев в Курахово, пишет "Страна.ua".
«
"Ситуация в "кураховском мешке" такова, что ребят, очевидно, придется выводить по серяку, чтобы хоть не по красной зоне… Все очень просто: эта вся беда благодаря дебильным приказам, благодаря лжи в докладах, благодаря желанию некоторых дегенератов выслужиться, благодаря тому, что нет механизма контроля/возможности обжалования решения командира, благодаря тому, что нет механизма наказания за такие преступления", — приводят журналисты слова украинского военного.
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Вчера, 09:40
Как заявил лейтенант, именно "тупорылые" приказы командования приводят к необоснованным потерям среди украинской армии.
В пятницу эстонская газета Postimees со ссылкой на военных сообщала, что командование ВСУ фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР, не разрешив ему покидать позиции и не снабжая его боеприпасами.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщилал РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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В миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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