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В ВСУ назвали причину катастрофы на одном из своих важных направлений

В ВСУ назвали причину катастрофы на одном из своих важных направлений - РИА Новости, 14.12.2024

В ВСУ назвали причину катастрофы на одном из своих важных направлений

Лейтенант ВСУ обвинил командование в тяжелой ситуации для украинцев в Курахово, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:13

2024-12-14T12:13

2024-12-14T12:13

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лейтенант ВСУ обвинил командование в тяжелой ситуации для украинцев в Курахово, пишет "Страна.ua"."Ситуация в "кураховском мешке" такова, что ребят, очевидно, придется выводить по серяку, чтобы хоть не по красной зоне… Все очень просто: эта вся беда благодаря дебильным приказам, благодаря лжи в докладах, благодаря желанию некоторых дегенератов выслужиться, благодаря тому, что нет механизма контроля/возможности обжалования решения командира, благодаря тому, что нет механизма наказания за такие преступления", — приводят журналисты слова украинского военного.Как заявил лейтенант, именно "тупорылые" приказы командования приводят к необоснованным потерям среди украинской армии.В пятницу эстонская газета Postimees со ссылкой на военных сообщала, что командование ВСУ фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР, не разрешив ему покидать позиции и не снабжая его боеприпасами.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщилал РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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курахово

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в мире, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина