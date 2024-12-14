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"Начинают по новой": во Франции заявили о новой тактике в зоне СВО

"Начинают по новой": во Франции заявили о новой тактике в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024

"Начинают по новой": во Франции заявили о новой тактике в зоне СВО

Украинские боевики лишены возможности удерживать свой позиции, а ВС России уверенно продвигаются, сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на источник... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T03:07

2024-12-14T03:07

2024-12-14T08:40

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курахово

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинские боевики лишены возможности удерживать свой позиции, а ВС России уверенно продвигаются, сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на источник во французской армии.Как заявил собеседник издания, украинские войска испытывают серьезные проблемы из-за дефицита ресурсов и отсутствия ротации в войсках вплоть до того, что они даже не могут построить оборонительные сооружения."Русские не ускоряют наступление. Просто украинцы больше не могут удерживать фронт. На данный момент решительного рывка не видно. Русские методично продвигаются, участок за участком", — приводятся в материале слова источника.В материале отмечается, что украинский ландшафт, состоящий, преимущественно, из степи, играет на руку российским военным, так как позволяет быстро засекать и уничтожать вражескую технику."Такая тактика является следствием прозрачности поля боя: любая концентрация сил для наступления немедленно засекается, и противник наносит по ней удар. Русские атакуют малыми штурмовыми группами, распознают украинские позиции, бомбят и начинают по новой. На русских играют и начавшийся зимний период, и широкие украинские степи, в которых разворачиваются бои. У украинцев почти не остается запасных вариантов", — пишет автор.На прошлой неделе бывший депутат Верховной рады и военнослужащий Егор Фирсов заявлял, что ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области. По его словам, в их число входят Часов Яр, Курахово, Красноармейск, Димитров и Великая Новоселка. Он добавил, что российские войска концентрируют наступление на нескольких основных участках и создают серьезные проблемы для ВСУ.На этой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР: Красноармейск, Курахово, Часов Яр, Дзержинск и Димитров.Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово жалуются на нехватку беспилотников и качество поставляемых государством дронов.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявлял о критической нехватке средств на оборонные нужды, которая, по его мнению, составляет более двух миллиардов долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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россия

часов яр

курахово

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в мире, россия, часов яр, егор фирсов, владимир рогов, ирина геращенко, курахово, верховная рада украины, вооруженные силы украины, европейская солидарность