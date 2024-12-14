Рейтинг@Mail.ru
Сочинские ветераны СВО доставили гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
23:03 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/veterany-1989264895.html
Сочинские ветераны СВО доставили гуманитарную помощь бойцам СВО
Сочинские ветераны СВО доставили гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Сочинские ветераны СВО доставили гуманитарную помощь бойцам СВО
Сочинские ветераны СВО собрали и доставили более 120 тонн гуманитарного груза бойцам спецоперации, к отправке готовится ещё шесть машин, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:03
2024-12-14T23:03
надежные люди
общество
сочи
россия
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988591024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6cb1be89a50d3638264f912a7a781bc.jpg
СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Сочинские ветераны СВО собрали и доставили более 120 тонн гуманитарного груза бойцам спецоперации, к отправке готовится ещё шесть машин, сообщили в пресс-службе администрации города. По словам мэра Андрея Прошунина, городской совет ветеранов – одна из самых больших общественных организаций в Сочи, она объединяет почти 50 тысяч горожан. В составе общественников - Герой Советского Союза Виталий Дмитриевич Бубенин, Герой России Павел Павлович Сюткин, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и заслуженный учитель Вера Андреевна Шибалова. "Сочинские ветераны СВО собрали и доставили более 120 тонн гуманитарного груза в зону спецоперации и готовят к отправке еще шесть машин с помощью", - говорится в Telegram-канале мэрии. Помощь, которая осуществляется при поддержке координационного совета, курирующего вопросы мобилизованных сочинцев и их семей, оказывается регулярно, отмечают власти. Бойцам помогают предприниматели, пенсионеры, молодёжь, депутаты Городского Собрания Сочи. Активную поддержку бойцам, находящимся на передовой, также оказывает сочинский филиал фонда "Своих не бросаем". По словам председателя фонда Дмитрия Воробьева, содействие оказывается не только в качестве сбора гуманитарных посылок, но и в рамках реабилитационных программ. "В город Сочи приехал из Луганской и Донецкой Народных Республик поезд, который привез 500 человек. Это семьи военнослужащих, участников специальной военной операции", - рассказал РИА Новости Воробьев, отметив, что поездка была организована с участием Минобороны РФ, администрации Сочи и самого фонда.
https://ria.ru/20241210/svo-1988471043.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988591024_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3934e4f704c215ac102bba308364e130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сочи, россия, спецоперация
Надежные люди, Общество, Сочи, Россия, Спецоперация
Сочинские ветераны СВО доставили гуманитарную помощь бойцам СВО

Сочинские ветераны СВО доставили более 120 тонн гумпомощи бойцам спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Сочинские ветераны СВО собрали и доставили более 120 тонн гуманитарного груза бойцам спецоперации, к отправке готовится ещё шесть машин, сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам мэра Андрея Прошунина, городской совет ветеранов – одна из самых больших общественных организаций в Сочи, она объединяет почти 50 тысяч горожан. В составе общественников - Герой Советского Союза Виталий Дмитриевич Бубенин, Герой России Павел Павлович Сюткин, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и заслуженный учитель Вера Андреевна Шибалова.
«
"Сочинские ветераны СВО собрали и доставили более 120 тонн гуманитарного груза в зону спецоперации и готовят к отправке еще шесть машин с помощью", - говорится в Telegram-канале мэрии.
Помощь, которая осуществляется при поддержке координационного совета, курирующего вопросы мобилизованных сочинцев и их семей, оказывается регулярно, отмечают власти. Бойцам помогают предприниматели, пенсионеры, молодёжь, депутаты Городского Собрания Сочи.
Активную поддержку бойцам, находящимся на передовой, также оказывает сочинский филиал фонда "Своих не бросаем". По словам председателя фонда Дмитрия Воробьева, содействие оказывается не только в качестве сбора гуманитарных посылок, но и в рамках реабилитационных программ. "В город Сочи приехал из Луганской и Донецкой Народных Республик поезд, который привез 500 человек. Это семьи военнослужащих, участников специальной военной операции", - рассказал РИА Новости Воробьев, отметив, что поездка была организована с участием Минобороны РФ, администрации Сочи и самого фонда.
Субтропические фрукты, варенье и консервы отправили к Новому году из Сочи бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Субтропические фрукты и сладости отправили к Новому году из Сочи бойцам СВО
10 декабря, 17:40
 
Надежные людиОбществоСочиРоссияСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала