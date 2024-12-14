https://ria.ru/20241214/veterany-1989264895.html

Сочинские ветераны СВО доставили гуманитарную помощь бойцам СВО

Сочинские ветераны СВО доставили гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 14.12.2024

Сочинские ветераны СВО доставили гуманитарную помощь бойцам СВО

Сочинские ветераны СВО собрали и доставили более 120 тонн гуманитарного груза бойцам спецоперации, к отправке готовится ещё шесть машин, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:03

2024-12-14T23:03

2024-12-14T23:03

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общество

сочи

россия

спецоперация

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СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Сочинские ветераны СВО собрали и доставили более 120 тонн гуманитарного груза бойцам спецоперации, к отправке готовится ещё шесть машин, сообщили в пресс-службе администрации города. По словам мэра Андрея Прошунина, городской совет ветеранов – одна из самых больших общественных организаций в Сочи, она объединяет почти 50 тысяч горожан. В составе общественников - Герой Советского Союза Виталий Дмитриевич Бубенин, Герой России Павел Павлович Сюткин, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и заслуженный учитель Вера Андреевна Шибалова. "Сочинские ветераны СВО собрали и доставили более 120 тонн гуманитарного груза в зону спецоперации и готовят к отправке еще шесть машин с помощью", - говорится в Telegram-канале мэрии. Помощь, которая осуществляется при поддержке координационного совета, курирующего вопросы мобилизованных сочинцев и их семей, оказывается регулярно, отмечают власти. Бойцам помогают предприниматели, пенсионеры, молодёжь, депутаты Городского Собрания Сочи. Активную поддержку бойцам, находящимся на передовой, также оказывает сочинский филиал фонда "Своих не бросаем". По словам председателя фонда Дмитрия Воробьева, содействие оказывается не только в качестве сбора гуманитарных посылок, но и в рамках реабилитационных программ. "В город Сочи приехал из Луганской и Донецкой Народных Республик поезд, который привез 500 человек. Это семьи военнослужащих, участников специальной военной операции", - рассказал РИА Новости Воробьев, отметив, что поездка была организована с участием Минобороны РФ, администрации Сочи и самого фонда.

https://ria.ru/20241210/svo-1988471043.html

сочи

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, россия, спецоперация