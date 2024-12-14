https://ria.ru/20241214/veterany-1989208171.html

Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов

Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов - РИА Новости, 14.12.2024

Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", попросил партию наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:00

2024-12-14T15:00

2024-12-14T16:08

единая россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", попросил партию наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей."Прошу партию продолжать свою активную работу, наращивать усилия по всем ключевым направлениям, особенно в части поддержки всех ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, которые потеряли своих близких", - сказал он.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аплодисменты делегатов съезда ЕР на слова президента о поддержке бойцов СВО Делегаты съезда ЕР аплодисментами встретили слова президента о поддержке бойцов СВО. 2024-12-14T15:00 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

единая россия, владимир путин, общество