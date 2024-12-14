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Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов - РИА Новости, 14.12.2024
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15:00 14.12.2024 (обновлено: 16:08 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/veterany-1989208171.html
Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов
Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов - РИА Новости, 14.12.2024
Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", попросил партию наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:00
2024-12-14T16:08
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", попросил партию наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей."Прошу партию продолжать свою активную работу, наращивать усилия по всем ключевым направлениям, особенно в части поддержки всех ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, которые потеряли своих близких", - сказал он.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Аплодисменты делегатов съезда ЕР на слова президента о поддержке бойцов СВО
Делегаты съезда ЕР аплодисментами встретили слова президента о поддержке бойцов СВО.
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353
60
единая россия, владимир путин, общество
Единая Россия, Владимир Путин, Общество
Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов

Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов и их семей

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", попросил партию наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей.
"Прошу партию продолжать свою активную работу, наращивать усилия по всем ключевым направлениям, особенно в части поддержки всех ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, которые потеряли своих близких", - сказал он.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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Единая РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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