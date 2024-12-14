https://ria.ru/20241214/vasilsursk-1989232827.html

Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения

Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения - РИА Новости, 14.12.2024

Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения

Город Васильсурск в Нижегородской области включен в перечень исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:21

2024-12-14T17:21

2024-12-14T17:21

нижегородская область

общество

нижегородская область

глеб никитин

арзамас

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Город Васильсурск в Нижегородской области включен в перечень исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона. Постановление об этом подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Перед принятием решения о наделении Васильсурска статусом исторического поселения была проведена большая работа, определен предмет охраны исторического поселения - ценные элементы планировки, застройки, ландшафта, утверждены требования к градостроительным регламентам. В прошлом году Васильсурск отметил 500-летие, и сегодняшнее решение подтверждает не только его исторический статус, но и дает больше возможностей для получения федеральной поддержки. Теперь Васильсурск имеет возможность принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в номинации "Исторические поселения", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Васильсурск стал третьим историческим поселением регионального значения в Нижегородской области (ранее ими стали Дзержинск и Большое Болдино). Кроме того, историческим поселением федерального значения является город Арзамас. Документация по обоснованию отнесения Васильсурска к историческим поселениям выполнена Научно-производственным центром по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области по заказу управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

нижегородская область

арзамас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижегородская область, глеб никитин, арзамас