Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения
Губернатор Никитин наделил Васильсурск статусом исторического поселения
Нижегородский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Город Васильсурск в Нижегородской области включен в перечень исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона.
Постановление об этом подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«
"Перед принятием решения о наделении Васильсурска статусом исторического поселения была проведена большая работа, определен предмет охраны исторического поселения - ценные элементы планировки, застройки, ландшафта, утверждены требования к градостроительным регламентам. В прошлом году Васильсурск отметил 500-летие, и сегодняшнее решение подтверждает не только его исторический статус, но и дает больше возможностей для получения федеральной поддержки. Теперь Васильсурск имеет возможность принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в номинации "Исторические поселения", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Васильсурск стал третьим историческим поселением регионального значения в Нижегородской области (ранее ими стали Дзержинск и Большое Болдино). Кроме того, историческим поселением федерального значения является город Арзамас.
Документация по обоснованию отнесения Васильсурска к историческим поселениям выполнена Научно-производственным центром по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области по заказу управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.