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Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения - РИА Новости, 14.12.2024
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Нижегородская область
 
17:21 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/vasilsursk-1989232827.html
Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения
Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения - РИА Новости, 14.12.2024
Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения
Город Васильсурск в Нижегородской области включен в перечень исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:21
2024-12-14T17:21
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
арзамас
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Город Васильсурск в Нижегородской области включен в перечень исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона. Постановление об этом подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Перед принятием решения о наделении Васильсурска статусом исторического поселения была проведена большая работа, определен предмет охраны исторического поселения - ценные элементы планировки, застройки, ландшафта, утверждены требования к градостроительным регламентам. В прошлом году Васильсурск отметил 500-летие, и сегодняшнее решение подтверждает не только его исторический статус, но и дает больше возможностей для получения федеральной поддержки. Теперь Васильсурск имеет возможность принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в номинации "Исторические поселения", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Васильсурск стал третьим историческим поселением регионального значения в Нижегородской области (ранее ими стали Дзержинск и Большое Болдино). Кроме того, историческим поселением федерального значения является город Арзамас. Документация по обоснованию отнесения Васильсурска к историческим поселениям выполнена Научно-производственным центром по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области по заказу управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
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общество, нижегородская область, глеб никитин, арзамас
Нижегородская область, Общество, Нижегородская область, Глеб Никитин, Арзамас
Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения

Губернатор Никитин наделил Васильсурск статусом исторического поселения

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНижегородский Кремль
Нижегородский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Город Васильсурск в Нижегородской области включен в перечень исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона.
Постановление об этом подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«
"Перед принятием решения о наделении Васильсурска статусом исторического поселения была проведена большая работа, определен предмет охраны исторического поселения - ценные элементы планировки, застройки, ландшафта, утверждены требования к градостроительным регламентам. В прошлом году Васильсурск отметил 500-летие, и сегодняшнее решение подтверждает не только его исторический статус, но и дает больше возможностей для получения федеральной поддержки. Теперь Васильсурск имеет возможность принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в номинации "Исторические поселения", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Васильсурск стал третьим историческим поселением регионального значения в Нижегородской области (ранее ими стали Дзержинск и Большое Болдино). Кроме того, историческим поселением федерального значения является город Арзамас.
Документация по обоснованию отнесения Васильсурска к историческим поселениям выполнена Научно-производственным центром по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области по заказу управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьГлеб НикитинАрзамас
 
 
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