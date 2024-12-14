https://ria.ru/20241214/trevoga-1989256701.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:08
2024-12-14T21:08
2024-12-14T21:08
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более пяти часов. В 20.41 мск тревога прозвучала в Черниговской области, спустя десять минут она расширилась на Харьковскую область. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской, Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу