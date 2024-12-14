https://ria.ru/20241214/tramp-1989173809.html

Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США

Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США - РИА Новости, 14.12.2024

Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T03:12

2024-12-14T03:12

2024-12-14T09:12

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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов."Загадочные дроны появляются надо всей страной. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их", — написал он в своей соцсети Truth Social. В Белом доме ранее признали, что установить происхождение дронов размером с внедорожник, которые несколько недель замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси, невозможно. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают сообщения о полетах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.Пентагон при этом заявил, что за активностью в небе над Нью-Джерси не стоят другие государства.

https://ria.ru/20241213/tramp-1989154655.html

https://ria.ru/20241214/kongress-1989170898.html

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в мире, нью-джерси, сша, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша