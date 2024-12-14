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Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США - РИА Новости, 14.12.2024
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03:12 14.12.2024 (обновлено: 09:12 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/tramp-1989173809.html
Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США
Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США - РИА Новости, 14.12.2024
Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США
Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T03:12
2024-12-14T09:12
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов."Загадочные дроны появляются надо всей страной. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их", — написал он в своей соцсети Truth Social. В Белом доме ранее признали, что установить происхождение дронов размером с внедорожник, которые несколько недель замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси, невозможно. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают сообщения о полетах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.Пентагон при этом заявил, что за активностью в небе над Нью-Джерси не стоят другие государства.
https://ria.ru/20241213/tramp-1989154655.html
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в мире, нью-джерси, сша, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша
В мире, Нью-Джерси, США, Дональд Трамп, ФБР, Министерство обороны США
Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США

Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над территорией США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов.
"Загадочные дроны появляются надо всей страной. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их", — написал он в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC
13 декабря, 21:47
В Белом доме ранее признали, что установить происхождение дронов размером с внедорожник, которые несколько недель замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси, невозможно. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.
Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают сообщения о полетах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.
Пентагон при этом заявил, что за активностью в небе над Нью-Джерси не стоят другие государства.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над территорией США
Вчера, 01:16
 
В миреНью-ДжерсиСШАДональд ТрампФБРМинистерство обороны США
 
 
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