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Благоустройство двух улиц провели в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 16.12.2024
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12:37 14.12.2024 (обновлено: 14:20 16.12.2024)
https://ria.ru/20241214/tinao-1989446925.html
Благоустройство двух улиц провели в ТиНАО Москвы
Благоустройство двух улиц провели в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 16.12.2024
Благоустройство двух улиц провели в ТиНАО Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство двух улиц в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), сообщил журналистам... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-14T12:37
2024-12-16T14:20
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новомосковский административный округ
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петр бирюков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство двух улиц в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городском округе Щербинка провели благоустройство улиц Барышевская Роща и Энгельса. Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта расширили до семи метров проезжую часть и заменили асфальтовое покрытие общей площадью 15,2 тысячи квадратных метров, увеличили количество полос на съезде с улицы Барышевская Роща на Остафьевское шоссе, организовали более 70 парковочных мест. "Для пешеходов обустроили новые удобные тротуары, отремонтировали покрытие существующих, сделали наземные пешеходные переходы с контрастным освещением. На благоустроенных улицах установили семь остановочных павильонов с зарядными слотами, заменили более 90 фонарей на современные с энергоэффективными светильниками", - уточнил Бирюков. Он напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На двух улицах в ТиНАО разбили почти 6 тысяч квадратных метров газона, весной высадят деревья.
https://ria.ru/20241212/lugansk-1988745830.html
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общество, городское хозяйство москвы, тинао, новомосковский административный округ, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Новомосковский административный округ, Москва, Петр Бирюков
Благоустройство двух улиц провели в ТиНАО Москвы

Бирюков: в ТиНАО Москвы провели благоустройство двух улиц

© Фото : Пресс-служба ДИПП ТиНАО
ТиНАО - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
ТиНАО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство двух улиц в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городском округе Щербинка провели благоустройство улиц Барышевская Роща и Энгельса. Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта расширили до семи метров проезжую часть и заменили асфальтовое покрытие общей площадью 15,2 тысячи квадратных метров, увеличили количество полос на съезде с улицы Барышевская Роща на Остафьевское шоссе, организовали более 70 парковочных мест.
"Для пешеходов обустроили новые удобные тротуары, отремонтировали покрытие существующих, сделали наземные пешеходные переходы с контрастным освещением. На благоустроенных улицах установили семь остановочных павильонов с зарядными слотами, заменили более 90 фонарей на современные с энергоэффективными светильниками", - уточнил Бирюков.
Он напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На двух улицах в ТиНАО разбили почти 6 тысяч квадратных метров газона, весной высадят деревья.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыТиНАОНовомосковский административный округМоскваПетр Бирюков
 
 
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