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Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии - РИА Новости, 14.12.2024
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00:40 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/starmer-1989169260.html
Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии
Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии - РИА Новости, 14.12.2024
Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны G7 внимательно отнестись к предстоящим событиям в Сирии после смены власти в стране, говорится в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T00:40
2024-12-14T00:40
россия
в мире
сирия
москва
башар асад
кир стармер
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны G7 внимательно отнестись к предстоящим событиям в Сирии после смены власти в стране, говорится в заявлении, распространённом канцелярией премьер-министра по итогам виртуальной конференции лидеров. "Обсуждая разворачивающуюся ситуацию в Сирии, премьер-министр сказал, что падение жестокого режима (президента Сирии Башара - ред.) Асада следует приветствовать, но мы должны помнить о том, что будет дальше", - следует из заявления. Стармер добавил, что приоритетами должны быть безопасность сирийского народа и поддержка политического перехода, который приведёт "к заслуживающему доверия, инклюзивному и светскому" управлению от лица всех сирийцев. Кроме того, согласно заявлению, все лидеры стран G7 согласились с тем, что территориальная целостность, независимость и суверенитет Сирии должны уважаться как на протяжении всего переходного процесса, так и в будущем. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241213/evropa-1989163934.html
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россия, в мире, сирия, москва, башар асад, кир стармер, g7
Россия, В мире, Сирия, Москва, Башар Асад, Кир Стармер, G7
Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии

Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии после смены власти

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны G7 внимательно отнестись к предстоящим событиям в Сирии после смены власти в стране, говорится в заявлении, распространённом канцелярией премьер-министра по итогам виртуальной конференции лидеров.
"Обсуждая разворачивающуюся ситуацию в Сирии, премьер-министр сказал, что падение жестокого режима (президента Сирии Башара - ред.) Асада следует приветствовать, но мы должны помнить о том, что будет дальше", - следует из заявления.
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Стармер добавил, что приоритетами должны быть безопасность сирийского народа и поддержка политического перехода, который приведёт "к заслуживающему доверия, инклюзивному и светскому" управлению от лица всех сирийцев. Кроме того, согласно заявлению, все лидеры стран G7 согласились с тем, что территориальная целостность, независимость и суверенитет Сирии должны уважаться как на протяжении всего переходного процесса, так и в будущем.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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