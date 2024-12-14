Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии
Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии после смены власти
© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoКир Стармер
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны G7 внимательно отнестись к предстоящим событиям в Сирии после смены власти в стране, говорится в заявлении, распространённом канцелярией премьер-министра по итогам виртуальной конференции лидеров.
"Обсуждая разворачивающуюся ситуацию в Сирии, премьер-министр сказал, что падение жестокого режима (президента Сирии Башара - ред.) Асада следует приветствовать, но мы должны помнить о том, что будет дальше", - следует из заявления.
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Стармер добавил, что приоритетами должны быть безопасность сирийского народа и поддержка политического перехода, который приведёт "к заслуживающему доверия, инклюзивному и светскому" управлению от лица всех сирийцев. Кроме того, согласно заявлению, все лидеры стран G7 согласились с тем, что территориальная целостность, независимость и суверенитет Сирии должны уважаться как на протяжении всего переходного процесса, так и в будущем.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.