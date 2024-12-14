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Пентагон заключил контракт на 325 миллионов долларов с компанией из Техаса

Пентагон заключил контракт на 325 миллионов долларов с компанией из Техаса - РИА Новости, 14.12.2024

Пентагон заключил контракт на 325 миллионов долларов с компанией из Техаса

Министерство обороны США заключило контракт с техасской компанией TechTrans International объемом 325 миллионов долларов на услуги в рамках программы... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T01:31

2024-12-14T01:31

2024-12-14T01:31

в мире

хьюстон

техас

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с техасской компанией TechTrans International объемом 325 миллионов долларов на услуги в рамках программы международного партнерства по снижению угроз оружия массового уничтожения, сообщили в Пентагоне. "Компания TechTrans International из Хьюстона, Техас получает контракт на оказание услуг с неограниченным сроком по программе совместного сокращения угроз (CTR)... Миссия программы CTR заключается в том, чтобы сотрудничать со странами, желающими сократить угрозы от оружия массового уничтожения (ОМП) и связанных с ним материалов, технологий, объектов и экспертизы", - указано в заявлении. В ведомстве уточнили, что стоимость контракта составляет 325 миллионов долларов, а работы будут проводиться в различных местах по всему миру.

https://ria.ru/20241203/pentagon-1986990642.html

хьюстон

техас

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в мире, хьюстон, техас, министерство обороны сша