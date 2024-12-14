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Пентагон заключил контракт на 325 миллионов долларов с компанией из Техаса - РИА Новости, 14.12.2024
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01:31 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/ssha-1989171337.html
Пентагон заключил контракт на 325 миллионов долларов с компанией из Техаса
Пентагон заключил контракт на 325 миллионов долларов с компанией из Техаса - РИА Новости, 14.12.2024
Пентагон заключил контракт на 325 миллионов долларов с компанией из Техаса
Министерство обороны США заключило контракт с техасской компанией TechTrans International объемом 325 миллионов долларов на услуги в рамках программы... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T01:31
2024-12-14T01:31
в мире
хьюстон
техас
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с техасской компанией TechTrans International объемом 325 миллионов долларов на услуги в рамках программы международного партнерства по снижению угроз оружия массового уничтожения, сообщили в Пентагоне. "Компания TechTrans International из Хьюстона, Техас получает контракт на оказание услуг с неограниченным сроком по программе совместного сокращения угроз (CTR)... Миссия программы CTR заключается в том, чтобы сотрудничать со странами, желающими сократить угрозы от оружия массового уничтожения (ОМП) и связанных с ним материалов, технологий, объектов и экспертизы", - указано в заявлении. В ведомстве уточнили, что стоимость контракта составляет 325 миллионов долларов, а работы будут проводиться в различных местах по всему миру.
https://ria.ru/20241203/pentagon-1986990642.html
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в мире, хьюстон, техас, министерство обороны сша
В мире, Хьюстон, Техас, Министерство обороны США
Пентагон заключил контракт на 325 миллионов долларов с компанией из Техаса

Пентагон заключил контракт с TechTrans International на 325 миллионов долларов

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с техасской компанией TechTrans International объемом 325 миллионов долларов на услуги в рамках программы международного партнерства по снижению угроз оружия массового уничтожения, сообщили в Пентагоне.
"Компания TechTrans International из Хьюстона, Техас получает контракт на оказание услуг с неограниченным сроком по программе совместного сокращения угроз (CTR)... Миссия программы CTR заключается в том, чтобы сотрудничать со странами, желающими сократить угрозы от оружия массового уничтожения (ОМП) и связанных с ним материалов, технологий, объектов и экспертизы", - указано в заявлении.
В ведомстве уточнили, что стоимость контракта составляет 325 миллионов долларов, а работы будут проводиться в различных местах по всему миру.
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В миреХьюстонТехасМинистерство обороны США
 
 
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