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Спецоперация, 14 декабря: в белгородском селе при атаке дрона погиб ребенок - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989252185.html
Спецоперация, 14 декабря: в белгородском селе при атаке дрона погиб ребенок
Спецоперация, 14 декабря: в белгородском селе при атаке дрона погиб ребенок - РИА Новости, 14.12.2024
Спецоперация, 14 декабря: в белгородском селе при атаке дрона погиб ребенок
Все о спецоперации на 14 декабря: под Белгородом при атаке дрона погиб ребенок, что предложил Путин на съезде ЕР, как продвинулись ВС России вглубь обороны ВСУ
2024-12-14T20:35
2024-12-14T20:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
орловская область
россия
вячеслав гладков
владимир путин
андрей клычков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 1375 военнослужащих за сутки, девятилетний ребенок погиб в Белгородской области после атаки украинского беспилотника, в Орловской области после атаки БПЛА произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры. ВСУ потеряли до 1375 военных за суткиПотери ВСУ за сутки на всех направлениях составили до 1375 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Подразделения группировок "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение, "Южная" заняла более выгодные рубежи, а группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВСУ потеряли более 200 военных в Курской областиПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы, три военнослужащих ВСУ сдались в плен. Девятилетний ребенок погиб, женщина и младенец ранены в белгородском поселке в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ребенок погиб в Белгородском поселке из-за атаки БПЛА "В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное - погиб 9-летний ребёнок. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме. Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Отец не пострадал", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. Также в соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота. Гладков уточнил, что над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников, в селе Репное пробита кровля и повреждено остекление. ПВО сбила за сутки 50 БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России. По 12 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, 7 сбито над Брянской областью, 5 - над территорией Орловской области и 1 - над акваторией Азовского моря. С 09.10 до 09.40 мск силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над территорией Белгородской области. С 10.20 до 10.40 мск еще два беспилотника были сбиты над Курской и Белгородской областями. С 11.30 до 12.40 мск пять украинских беспилотников были сбиты над Белгородской областью и один – над Курской. После атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Орловской областиВ ночь на субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников на регион произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Возгорание на поврежденном объекте локализовано, пострадавших нет. Руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин заявил, что повреждение объекта топливной инфраструктуры в Орле в результате атаки беспилотников минувшей ночью не создало дефицита топлива на орловских заправках, так как этот объект их не снабжает. Путин предложил расширять "Время героев"Президент РФ Владимир Путин предложил расширять проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, а партии "Единая Россия" - включиться в эту работу. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". "Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу. Я очень рассчитываю на вас, что это будет не формально", - сказал Путин на съезде.
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белгородская область
орловская область
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Командир батальона о прорыве обороны противника в Курахово
Группу подрывников, которая прорывала оборону противника на элеваторе в Курахово с помощью заброса в здание противотанковых мин ТМ-62, имеющих некое сходство с хоккейной шайбой, военные стали называть "хоккеистами", рассказал командир батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным "Узбек"
2024-12-14T20:35
true
PT1M39S
Боец о подвиге снайпера с позывным "Миха"
Снайпер группировки войск "Запад" с позывным "Миха" неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию, прикрывая пехоту штурмовавшую позиции ВСУ. Бойцы башкирской стрелковой роты рассказали РИА Новости об особенностях работы на Краснолиманском участке фронта и показали трофеи.
2024-12-14T20:35
true
PT4M57S
Путин: особое внимание прошу обратить на кадровую программу "Время героев"
Путин
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белгородская область, орловская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, андрей клычков, вооруженные силы украины, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Орловская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины, Единая Россия

Спецоперация, 14 декабря: в белгородском селе при атаке дрона погиб ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Все о спецоперации на 14 декабря: под Белгородом при атаке дрона погиб ребенок, что предложил Путин на съезде ЕР, как продвинулись ВС России вглубь обороны ВСУ
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 1375 военнослужащих за сутки, девятилетний ребенок погиб в Белгородской области после атаки украинского беспилотника, в Орловской области после атаки БПЛА произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры.

ВСУ потеряли до 1375 военных за сутки

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили до 1375 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Подразделения группировок "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение, "Южная" заняла более выгодные рубежи, а группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ВСУ потеряли более 200 военных в Курской области

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы, три военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Девятилетний ребенок погиб, женщина и младенец ранены в белгородском поселке в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ребенок погиб в Белгородском поселке из-за атаки БПЛА

«
"В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное - погиб 9-летний ребёнок. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме. Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Отец не пострадал", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. Также в соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота.
Гладков уточнил, что над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников, в селе Репное пробита кровля и повреждено остекление.

ПВО сбила за сутки 50 БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России. По 12 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, 7 сбито над Брянской областью, 5 - над территорией Орловской области и 1 - над акваторией Азовского моря. С 09.10 до 09.40 мск силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над территорией Белгородской области. С 10.20 до 10.40 мск еще два беспилотника были сбиты над Курской и Белгородской областями. С 11.30 до 12.40 мск пять украинских беспилотников были сбиты над Белгородской областью и один – над Курской.

После атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Орловской области

В ночь на субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников на регион произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Возгорание на поврежденном объекте локализовано, пострадавших нет. Руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин заявил, что повреждение объекта топливной инфраструктуры в Орле в результате атаки беспилотников минувшей ночью не создало дефицита топлива на орловских заправках, так как этот объект их не снабжает.

Путин предложил расширять "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин предложил расширять проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, а партии "Единая Россия" - включиться в эту работу.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
«
"Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу. Я очень рассчитываю на вас, что это будет не формально", - сказал Путин на съезде.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьОрловская областьРоссияВячеслав ГладковВладимир ПутинАндрей КлычковВооруженные силы УкраиныЕдиная Россия
 
 
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