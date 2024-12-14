https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989175703.html

Группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовиков ВСУ

Группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024

Группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовиков ВСУ

Российская группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 235... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T05:03

2024-12-14T05:03

2024-12-14T05:10

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

курахово

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 235 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев. "Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. В результате активных действий заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка", — сказал Астафьев.ВСУ потеряли ранеными и убитыми до 235 военнослужащих, уточнил собеседник. Барражирующими боеприпасами поражены боевая бронированная машина "Козак" и пикап. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119, добавил он.

https://ria.ru/20241213/dnr-1988976090.html

северск

часов яр

курахово

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северск, часов яр, курахово, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф