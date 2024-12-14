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Группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 14.12.2024 (обновлено: 05:10 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989175703.html
Группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовиков ВСУ
Группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
Группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовиков ВСУ
Российская группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 235... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T05:03
2024-12-14T05:10
специальная военная операция на украине
северск
часов яр
курахово
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 235 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев. "Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. В результате активных действий заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка", — сказал Астафьев.ВСУ потеряли ранеными и убитыми до 235 военнослужащих, уточнил собеседник. Барражирующими боеприпасами поражены боевая бронированная машина "Козак" и пикап. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119, добавил он.
https://ria.ru/20241213/dnr-1988976090.html
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северск, часов яр, курахово, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, Курахово, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовиков ВСУ

ВС России отразили две контратаки ВСУ и нанесли поражение семи бригадам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская группировка "Юг" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 235 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
"Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. В результате активных действий заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка", — сказал Астафьев.
ВСУ потеряли ранеными и убитыми до 235 военнослужащих, уточнил собеседник. Барражирующими боеприпасами поражены боевая бронированная машина "Козак" и пикап. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119, добавил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСеверскЧасов ЯрКураховоВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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