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Российские снайперы работают в связке с танкистами и артиллерией в Донбассе
Российские снайперы работают в связке с танкистами и артиллерией в Донбассе - РИА Новости, 14.12.2024
Российские снайперы работают в связке с танкистами и артиллерией в Донбассе
Российские снайперы работают в связке с танкистами и артиллеристами на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости врио командира... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:36
2024-12-14T07:36
2024-12-14T07:36
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Российские снайперы работают в связке с танкистами и артиллеристами на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости врио командира снайперского взвода добровольческого полка "Башкортостан" группировки войск "Запад" с позывным "Каспер". "Когда (снайперская - ред.) пара или тройка выдвигается на боевые позиции, обнаруживает цель - живую силы противника либо кочующий расчет АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), - если снайперская пара не может ее достать в силу рельефа местности или удаленности, координаты и цель противника передаются на пункт постоянного управления", - объяснил "Каспер". Он отметил, что после того, как координаты переданы, по цели начинают работать танкисты или гаубичная артиллерия полка. "Снайперская пара выявила кочующий расчет АГС, который отрабатывал по позициям наших батальонов, данная информация была передана на ППУ (передовой пункт управления - ред.) после чего отработала артиллерия, и цель была поражена", - добавил он.
https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989178383.html
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безопасность, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс
Российские снайперы работают в связке с танкистами и артиллерией в Донбассе
Снайперы группировки Запад работают в связке с танками и артиллерией
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Российские снайперы работают в связке с танкистами и артиллеристами на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости врио командира снайперского взвода добровольческого полка "Башкортостан" группировки войск "Запад" с позывным "Каспер".
"Когда (снайперская - ред.) пара или тройка выдвигается на боевые позиции, обнаруживает цель - живую силы противника либо кочующий расчет АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), - если снайперская пара не может ее достать в силу рельефа местности или удаленности, координаты и цель противника передаются на пункт постоянного управления", - объяснил "Каспер".
Он отметил, что после того, как координаты переданы, по цели начинают работать танкисты или гаубичная артиллерия полка.
"Снайперская пара выявила кочующий расчет АГС, который отрабатывал по позициям наших батальонов, данная информация была передана на ППУ (передовой пункт управления - ред.) после чего отработала артиллерия, и цель была поражена", - добавил он.