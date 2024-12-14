Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Пикета" просил суд выпустить его из СИЗО за участие в СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 14.12.2024 (обновлено: 12:08 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/sizo-1989192636.html
Гендиректор "Пикета" просил суд выпустить его из СИЗО за участие в СВО
Гендиректор "Пикета" просил суд выпустить его из СИЗО за участие в СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Гендиректор "Пикета" просил суд выпустить его из СИЗО за участие в СВО
Генеральный директор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, арестованный по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, просил суд выпустить его из... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:06
2024-12-14T12:08
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Генеральный директор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, арестованный по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, просил суд выпустить его из СИЗО, в том числе за участие в СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Есипов и его защитник-адвокат… с учетом указанных обстоятельств, а также сведений о личности Есипова, который имеет двоих малолетних детей, принимал участие в СВО, имеет награды… просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста",- сказано в документах. Есипов признал вину по уголовному делу и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Согласно судебным документам, ему вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По уголовному делу также проходят начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко и ее финансовый директор Виктория Антонова. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Ранее его отпустили под домашний арест. Он признал вину и в октябре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20240904/imuschestvo-1970383870.html
https://ria.ru/20241128/arest-1986340343.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Гендиректор "Пикета" просил суд выпустить его из СИЗО за участие в СВО

Арестованный по делу о поставке бронежилетов Есипов просил выпустить его из СИЗО

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Генеральный директор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, арестованный по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, просил суд выпустить его из СИЗО, в том числе за участие в СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый Есипов и его защитник-адвокат… с учетом указанных обстоятельств, а также сведений о личности Есипова, который имеет двоих малолетних детей, принимал участие в СВО, имеет награды… просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста",- сказано в документах.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В рамках дела о поставке бронежилетов арестовали имущество ГК "Пикет"
4 сентября, 02:16
Есипов признал вину по уголовному делу и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Согласно судебным документам, ему вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По уголовному делу также проходят начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко и ее финансовый директор Виктория Антонова.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)
Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Ранее его отпустили под домашний арест. Он признал вину и в октябре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Суд продлил арест гендиректору ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов
28 ноября, 22:44
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала