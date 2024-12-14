https://ria.ru/20241214/sizo-1989192636.html

Гендиректор "Пикета" просил суд выпустить его из СИЗО за участие в СВО

Гендиректор "Пикета" просил суд выпустить его из СИЗО за участие в СВО - РИА Новости, 14.12.2024

Гендиректор "Пикета" просил суд выпустить его из СИЗО за участие в СВО

Генеральный директор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, арестованный по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, просил суд выпустить его из... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:06

2024-12-14T12:06

2024-12-14T12:08

происшествия

россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Генеральный директор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, арестованный по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, просил суд выпустить его из СИЗО, в том числе за участие в СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Есипов и его защитник-адвокат… с учетом указанных обстоятельств, а также сведений о личности Есипова, который имеет двоих малолетних детей, принимал участие в СВО, имеет награды… просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста",- сказано в документах. Есипов признал вину по уголовному делу и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Согласно судебным документам, ему вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По уголовному делу также проходят начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко и ее финансовый директор Виктория Антонова. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Ранее его отпустили под домашний арест. Он признал вину и в октябре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20240904/imuschestvo-1970383870.html

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происшествия, россия