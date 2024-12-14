https://ria.ru/20241214/siriya-1989267621.html

В Сирию из Турции вернулись более 1800 беженцев

В Сирию из Турции вернулись более 1800 беженцев - РИА Новости, 14.12.2024

В Сирию из Турции вернулись более 1800 беженцев

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что число вернувшихся с 8 декабря из Турции на родину сирийских беженцев возросло до 1847 человек. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:45

2024-12-14T23:45

2024-12-14T23:48

война в сирии

в мире

россия

башар асад

сирия

турция

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977536461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c450d78f456dbc93ee7c7fdd8811953e.jpg

АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что число вернувшихся с 8 декабря из Турции на родину сирийских беженцев возросло до 1847 человек. "В настоящее время в нашей стране находятся 2 миллиона 938 тысяч 261 сириец. Число сирийцев, добровольно вернувшихся в свою страну, составляло 240 человек 8 декабря, когда пал режим (бывшего президента Сирии Башара Асада - ред.) в Дамаске, но после освобождения Сирии это число увеличилось до 1847 человек вчера", - приводит слова министра телеканал Habertürk. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241209/bezhentsy-1988107889.html

https://ria.ru/20241211/siriytsy-1988634990.html

россия

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, башар асад, сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024