Рейтинг@Mail.ru
В Сирию из Турции вернулись более 1800 беженцев - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
23:45 14.12.2024 (обновлено: 23:48 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/siriya-1989267621.html
В Сирию из Турции вернулись более 1800 беженцев
В Сирию из Турции вернулись более 1800 беженцев - РИА Новости, 14.12.2024
В Сирию из Турции вернулись более 1800 беженцев
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что число вернувшихся с 8 декабря из Турции на родину сирийских беженцев возросло до 1847 человек. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:45
2024-12-14T23:48
война в сирии
в мире
россия
башар асад
сирия
турция
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977536461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c450d78f456dbc93ee7c7fdd8811953e.jpg
АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что число вернувшихся с 8 декабря из Турции на родину сирийских беженцев возросло до 1847 человек. "В настоящее время в нашей стране находятся 2 миллиона 938 тысяч 261 сириец. Число сирийцев, добровольно вернувшихся в свою страну, составляло 240 человек 8 декабря, когда пал режим (бывшего президента Сирии Башара Асада - ред.) в Дамаске, но после освобождения Сирии это число увеличилось до 1847 человек вчера", - приводит слова министра телеканал Habertürk. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241209/bezhentsy-1988107889.html
https://ria.ru/20241211/siriytsy-1988634990.html
россия
сирия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977536461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d716d7ec335f7cf72f807f3754580704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, башар асад, сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Башар Асад, Сирия, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирию из Турции вернулись более 1800 беженцев

Число вернувшихся из Турции на родину сирийских беженцев выросло до 1847 человек

© AP Photo / Omar SanadikiСирийские беженцы
Сирийские беженцы - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Сирийские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что число вернувшихся с 8 декабря из Турции на родину сирийских беженцев возросло до 1847 человек.
«
"В настоящее время в нашей стране находятся 2 миллиона 938 тысяч 261 сириец. Число сирийцев, добровольно вернувшихся в свою страну, составляло 240 человек 8 декабря, когда пал режим (бывшего президента Сирии Башара Асада - ред.) в Дамаске, но после освобождения Сирии это число увеличилось до 1847 человек вчера", - приводит слова министра телеканал Habertürk.
Беженка из Сирии на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Турции ожидают, что большая часть сирийских беженцев вернется на родину
9 декабря, 10:48
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Турецкий флаг на ограждении в легере мигрантов в провинции Газиантеп, Турция - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Турции предложили аннулировать паспорта 240 тысяч сирийцев
11 декабря, 16:45
 
Война в СирииВ миреРоссияБашар АсадСирияТурцияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала