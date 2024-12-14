В Сирию из Турции вернулись более 1800 беженцев
Число вернувшихся из Турции на родину сирийских беженцев выросло до 1847 человек
© AP Photo / Omar SanadikiСирийские беженцы
© AP Photo / Omar Sanadiki
Сирийские беженцы. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что число вернувшихся с 8 декабря из Турции на родину сирийских беженцев возросло до 1847 человек.
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"В настоящее время в нашей стране находятся 2 миллиона 938 тысяч 261 сириец. Число сирийцев, добровольно вернувшихся в свою страну, составляло 240 человек 8 декабря, когда пал режим (бывшего президента Сирии Башара Асада - ред.) в Дамаске, но после освобождения Сирии это число увеличилось до 1847 человек вчера", - приводит слова министра телеканал Habertürk.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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