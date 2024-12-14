https://ria.ru/20241214/siriya-1989204491.html

Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в сирийском кризисе

Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в сирийском кризисе - РИА Новости, 14.12.2024

Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в сирийском кризисе

Хроническая нерешительность экс-президента США Барака Обамы и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель привела к нынешней кризисной ситуации в Сирии, написал... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:35

2024-12-14T14:35

2024-12-14T14:43

война в сирии

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барак обама

ангела меркель

башар асад

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хроническая нерешительность экс-президента США Барака Обамы и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель привела к нынешней кризисной ситуации в Сирии, написал британский журналист Мартин Ивенс в статье для агентства Блумберг. По мнению Ивенса, события в Сирии в 2010-х годах показали, что внешняя политика Запада "сбилась с пути". Для решения ряда сложных проблем, возникших после окончания холодной войны, по словам автора, было необходимо сочетание демократического идеализма с трезвой прагматичной политикой, однако бывший тогда президентом США Джордж Буш-младший и Тони Блэр, занимавший в то время пост премьер-министра Британии, были "просто не в состоянии справиться с этой задачей". Когда на политической авансцене их сменили президент США Барак Обама, британский премьер Дэвид Кэмерон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, "трансатлантический внешнеполитический истеблишмент радовался, что взрослые снова стали у руля". "Однако существует тонкая грань между тщательным обдумыванием и хронической нерешительностью, и Обама с Меркель ее пересекли. Сегодня Запад расплачивается за это", - говорится в материале издания. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву – РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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