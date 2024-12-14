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Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в сирийском кризисе - РИА Новости, 14.12.2024
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Война в Сирии
 
14:35 14.12.2024 (обновлено: 14:43 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/siriya-1989204491.html
Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в сирийском кризисе
Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в сирийском кризисе - РИА Новости, 14.12.2024
Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в сирийском кризисе
Хроническая нерешительность экс-президента США Барака Обамы и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель привела к нынешней кризисной ситуации в Сирии, написал... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:35
2024-12-14T14:43
война в сирии
в мире
россия
москва
барак обама
ангела меркель
башар асад
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хроническая нерешительность экс-президента США Барака Обамы и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель привела к нынешней кризисной ситуации в Сирии, написал британский журналист Мартин Ивенс в статье для агентства Блумберг. По мнению Ивенса, события в Сирии в 2010-х годах показали, что внешняя политика Запада "сбилась с пути". Для решения ряда сложных проблем, возникших после окончания холодной войны, по словам автора, было необходимо сочетание демократического идеализма с трезвой прагматичной политикой, однако бывший тогда президентом США Джордж Буш-младший и Тони Блэр, занимавший в то время пост премьер-министра Британии, были "просто не в состоянии справиться с этой задачей". Когда на политической авансцене их сменили президент США Барак Обама, британский премьер Дэвид Кэмерон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, "трансатлантический внешнеполитический истеблишмент радовался, что взрослые снова стали у руля". "Однако существует тонкая грань между тщательным обдумыванием и хронической нерешительностью, и Обама с Меркель ее пересекли. Сегодня Запад расплачивается за это", - говорится в материале издания. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву – РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, россия, москва, барак обама, ангела меркель, башар асад
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Барак Обама, Ангела Меркель, Башар Асад
Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в сирийском кризисе

Журналист Ивенс: нерешительность Обамы и Меркель привела к кризису в Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хроническая нерешительность экс-президента США Барака Обамы и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель привела к нынешней кризисной ситуации в Сирии, написал британский журналист Мартин Ивенс в статье для агентства Блумберг.
По мнению Ивенса, события в Сирии в 2010-х годах показали, что внешняя политика Запада "сбилась с пути". Для решения ряда сложных проблем, возникших после окончания холодной войны, по словам автора, было необходимо сочетание демократического идеализма с трезвой прагматичной политикой, однако бывший тогда президентом США Джордж Буш-младший и Тони Блэр, занимавший в то время пост премьер-министра Британии, были "просто не в состоянии справиться с этой задачей".
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Когда на политической авансцене их сменили президент США Барак Обама, британский премьер Дэвид Кэмерон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, "трансатлантический внешнеполитический истеблишмент радовался, что взрослые снова стали у руля".
«
"Однако существует тонкая грань между тщательным обдумыванием и хронической нерешительностью, и Обама с Меркель ее пересекли. Сегодня Запад расплачивается за это", - говорится в материале издания.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в МосквуРФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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