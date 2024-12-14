https://ria.ru/20241214/siriya-1989173610.html

Военный эксперт рассказал, кому достанется "уничтоженное" в Сирии оружие

Военный эксперт рассказал, кому достанется "уничтоженное" в Сирии оружие - РИА Новости, 14.12.2024

Военный эксперт рассказал, кому достанется "уничтоженное" в Сирии оружие

США планируют переместить на Украину и предоставить Киеву бронетехнику и другое вооружение, якобы уничтоженное в Сирии, предположил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T03:08

2024-12-14T03:08

2024-12-14T05:53

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США планируют переместить на Украину и предоставить Киеву бронетехнику и другое вооружение, якобы уничтоженное в Сирии, предположил в беседе с РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Так он прокомментировал очередной объявленный госсекретарем США Энтони Блинкеном пакет военной помощи на 500 миллионов долларов со складов Пентагона (преимущественно различные боеприпасы ракеты и легкие транспортные средства), а также различные сообщения о бомбардировках, в том числе со стороны Израиля, брошенной военной техники сирийской армии."То, что в пакетах нет тяжелой бронетехники, я думаю, это явление временное. Выскажу предположение, что бомбардировки вооруженных сил Сирии, точнее — их остатков, это ширма, под которой сейчас вся техника советского производства окажется на территории Украины", — сказал Леонков. По его словам, Запад не может предоставить Украине столько тяжелой техники, сколько требовалось бы Киеву для дальнейшего ведения боевых действий. Эксперт подчеркнул, что на этом фоне особенно странными выглядят недавние заявления официального представителя госдепа Мэттью Миллера о том, что мобилизованные украинцы в возрасте 18-25 лет, которых Киев должен отправить на фронт по призванию США, будут экипированы и снабжены техникой.По оценкам Леонкова, в Сирии остались "горы оружия", уничтожать которые не в интересах ни одной из сторон в регионе.Характерным примером, по которому можно будет понять, что техника с Ближнего Востока все же оказалась на Украине, будет участие в боевых действиях танков Т-62, которые Россия ранее в большом количестве поставила Дамаску, указал эксперт. Кроме того, он напомнил, что ранее в Средиземном море была замечена "своеобразная" морская группировка США - несколько десантных кораблей, способных перевозить танки. Некоторые эксперты, по его словам, думали, что американцы высадят сухопутную группировку, но этого не произошло. Леонков отметил, что такие корабли могли прибыть как раз для подготовки к переброске техники из Сирии на Украину.

https://ria.ru/20241214/starmer-1989169260.html

https://ria.ru/20241213/es-1989103477.html

https://ria.ru/20241214/irak-1989167318.html

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в мире, сирия, россия, украина, алексей леонков, башар асад, энтони блинкен, т-62