https://ria.ru/20241214/simonyan-1989257038.html

Симоньян призвала украинцев сносить киевский режим

Симоньян призвала украинцев сносить киевский режим - РИА Новости, 14.12.2024

Симоньян призвала украинцев сносить киевский режим

Украинцам давно пора "сносить" нынешний киевский режим, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:13

2024-12-14T21:13

2024-12-14T21:13

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Украинцам давно пора "сносить" нынешний киевский режим, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Я думаю, что украинцам давно пора сносить эту власть... Но мне сложно понять - доколе ваши соотечественники собираются всё это терпеть. Просто доколе? Где та точка?.. Окажется ли украинский народ "в себе"? Конечно, окажется. Я думаю, что во многом украинский народ и сейчас в себе, значительная его часть. Конечно же, я уверена в этом", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ, отвечая на вопрос украинского журналиста о том, могут ли украинцы "пройти эпидемию не в себе и вернуться к себе", или должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы "вернуть украинцев в реальность". Симоньян вспомнила и то, как вела себя украинская часть казачества в тех случаях, когда ее "доставали". "Если брать много разных примеров из нашей истории, это такой был народ, склонный к тому, чтобы кулаком по столу ударить и сказать: "Ша! Сейчас мы тут наведём свои порядки, вы нас достали". "Вы" - будь то "вы, поляки" или кто угодно, достали и всё, как они считали. Сейчас... то, что эти бабы несчастные орут на военкомов, когда их мужей затаскивают в автомобили - и всё, это весь протест. Не знаю, то ли так запуганы, то ли не дошло до точки кипения, то ли просто некому?" - выразила мнение журналист. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241214/simonyan-1989249738.html

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в мире, украина, маргарита симоньян, миа "россия сегодня", телеканал rt, россия, киев