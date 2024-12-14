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В Швейцарии предложили запретить нацистскую символику - РИА Новости, 14.12.2024
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01:27 14.12.2024 (обновлено: 05:54 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/shveytsariya-1989171199.html
В Швейцарии предложили запретить нацистскую символику
В Швейцарии предложили запретить нацистскую символику - РИА Новости, 14.12.2024
В Швейцарии предложили запретить нацистскую символику
Правительство Швейцарии "на фоне роста антисемитских инцидентов" вновь заявило о своем намерении запретить нацистскую символику в общественных местах, говорится РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T01:27
2024-12-14T05:54
в мире
швейцария
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ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Швейцарии "на фоне роста антисемитских инцидентов" вновь заявило о своем намерении запретить нацистскую символику в общественных местах, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.Это желание регулярно объявляется правительством и парламентом Швейцарии с 2005 года без каких-либо изменений. На данный момент швейцарское законодательство не запрещает продажу и ношение нацистской символики в общественных местах. "Федеральный совет хочет запретить публичное использование нацистской символики и оштрафовать за это. На своем заседании 13 декабря 2024 года он провел консультации по предварительному проекту нового специального закона для этой цели. Он распространит этот запрет на другие экстремистские символы на втором этапе проекта", — сказано в документе. Уточняется, что власти хотят среди прочего запретить свастику, гитлеровское приветствие и прочие отсылки к нацизму."Федеральный совет считает, что запрет символов, связанных с Третьим рейхом, приобрел особую актуальность на фоне роста антисемитских инцидентов в Швейцарии", — добавляется в заявлении. Консультации по новому федеральному закону о запрете публичного использования нацистской символики открыты до 31 марта 2025 года. Затем палаты парламента должны будут обсудить текст, а после этого приступить к голосованию.
https://ria.ru/20241214/shveytsariya-1989169920.html
https://ria.ru/20241212/shveytsariya-1988731904.html
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в мире, швейцария
В мире, Швейцария
В Швейцарии предложили запретить нацистскую символику

Правительство Швейцарии вновь заявило о намерении запретить нацистскую символику

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Швейцарии "на фоне роста антисемитских инцидентов" вновь заявило о своем намерении запретить нацистскую символику в общественных местах, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
Это желание регулярно объявляется правительством и парламентом Швейцарии с 2005 года без каких-либо изменений. На данный момент швейцарское законодательство не запрещает продажу и ношение нацистской символики в общественных местах.
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"Федеральный совет хочет запретить публичное использование нацистской символики и оштрафовать за это. На своем заседании 13 декабря 2024 года он провел консультации по предварительному проекту нового специального закона для этой цели. Он распространит этот запрет на другие экстремистские символы на втором этапе проекта", — сказано в документе.
Уточняется, что власти хотят среди прочего запретить свастику, гитлеровское приветствие и прочие отсылки к нацизму.
"Федеральный совет считает, что запрет символов, связанных с Третьим рейхом, приобрел особую актуальность на фоне роста антисемитских инцидентов в Швейцарии", — добавляется в заявлении.
Консультации по новому федеральному закону о запрете публичного использования нацистской символики открыты до 31 марта 2025 года. Затем палаты парламента должны будут обсудить текст, а после этого приступить к голосованию.
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