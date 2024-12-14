https://ria.ru/20241214/shveytsariya-1989169920.html

В Швейцарии жестко высказались о нападении Femen на памятник в Женеве

В Швейцарии жестко высказались о нападении Femen на памятник в Женеве - РИА Новости, 14.12.2024

В Швейцарии жестко высказались о нападении Femen на памятник в Женеве

Нападение двух полуголых украинок из движения Femen с бензопилами на "сломанный стул" перед штаб-квартирой ООН в Женеве — это абсолютный позор и плевок на мир,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T00:45

2024-12-14T00:45

2024-12-14T12:36

в мире

женева (город)

швейцария

украина

геннадий гатилов

александр македонский

оон

femen

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ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Нападение двух полуголых украинок из движения Femen с бензопилами на "сломанный стул" перед штаб-квартирой ООН в Женеве — это абсолютный позор и плевок на мир, заявил в соцсети X официальный представитель молодежного крыла "Демократического союза центра", крупнейшей партии в парламенте Швейцарии, Энзо Малорджо. В пятницу активистки феминистского движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве, чтобы выразить недовольство в связи с позицией всемирной организации на фоне ситуации на Украине. Их задержали."Ваш (Femen. — Прим. ред.) поступок — это абсолютный позор, плевок на мир и человечество. Искалечив "сломанный стул", универсальный символ борьбы с противопехотными минами, вы перешли границы подлости. Этот памятник олицетворяет десятилетия дипломатической борьбы, спасенные жизни и человеческое достоинство. Ваши бензопилы не просто рубили дрова, они выдавали вашу собственную низость и бессмысленность ваших действий", — написал Малорджо.Со своей стороны постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в Telegram-канале российской миссии, что "ряд стран Европы, включая Швейцарию, уже принимают меры по ужесточению законодательства о предоставлении ВНЖ и пособий "гостям" с Украины". По его мнению, этот "инцидент вряд ли пойдет на пользу их имиджу". "Ну и в конце нельзя не процитировать великого русского писателя Н. В. Гоголя: "Александр Македонский, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?" Надеюсь, Николая Васильевича еще помнят на Украине", — добавил дипломат."Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.

https://ria.ru/20241209/pamyatnik-1988282412.html

https://ria.ru/20241207/pamyatniki-1987913470.html

женева (город)

швейцария

украина

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в мире, женева (город), швейцария, украина, геннадий гатилов, александр македонский, оон, femen, евросоюз