В Швейцарии жестко высказались о нападении Femen на памятник в Женеве
В Швейцарии назвали абсолютным позором нападение Femen на памятник в Женеве
© flickr.com/Leandro's World TourПамятник сломанному стулу в Женеве
© flickr.com/Leandro's World Tour
Памятник сломанному стулу в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Нападение двух полуголых украинок из движения Femen с бензопилами на "сломанный стул" перед штаб-квартирой ООН в Женеве — это абсолютный позор и плевок на мир, заявил в соцсети X официальный представитель молодежного крыла "Демократического союза центра", крупнейшей партии в парламенте Швейцарии, Энзо Малорджо.
"Ваш (Femen. — Прим. ред.) поступок — это абсолютный позор, плевок на мир и человечество. Искалечив "сломанный стул", универсальный символ борьбы с противопехотными минами, вы перешли границы подлости. Этот памятник олицетворяет десятилетия дипломатической борьбы, спасенные жизни и человеческое достоинство. Ваши бензопилы не просто рубили дрова, они выдавали вашу собственную низость и бессмысленность ваших действий", — написал Малорджо.
Со своей стороны постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в Telegram-канале российской миссии, что "ряд стран Европы, включая Швейцарию, уже принимают меры по ужесточению законодательства о предоставлении ВНЖ и пособий "гостям" с Украины". По его мнению, этот "инцидент вряд ли пойдет на пользу их имиджу".
"Ну и в конце нельзя не процитировать великого русского писателя Н. В. Гоголя: "Александр Македонский, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?" Надеюсь, Николая Васильевича еще помнят на Украине", — добавил дипломат.
"Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.