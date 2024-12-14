https://ria.ru/20241214/serbiya-1989171736.html

МИД Сербии напомнил Германии о невмешательстве во внутренние дела

МИД Сербии напомнил Германии о невмешательстве во внутренние дела - РИА Новости, 14.12.2024

МИД Сербии напомнил Германии о невмешательстве во внутренние дела

МИД Сербии напомнил ФРГ о невмешательстве во внутренние дела в связи с протестами сербских студентов и оппозиции из-за обрушения 1 ноября на железнодорожном... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T01:56

2024-12-14T01:56

2024-12-14T05:17

в мире

сербия

германия

белград (город)

ана брнабич

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg

БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. МИД Сербии напомнил ФРГ о невмешательстве во внутренние дела в связи с протестами сербских студентов и оппозиции из-за обрушения 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад и гибели 15 человек. МИД Германии в пятницу призвал правительство Сербии соблюдать права студентов, проводящих почти ежедневные акции протеста и требующих расследования трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. По мнению немецких дипломатов, протестующие должны иметь возможность "свободно высказывать свое мнение, не опасаясь насилия или запугивания". "Республика Сербия остается непоколебима в своей приверженности демократическим принципам, верховенству закона, защите прав человека, ценностях, которые являются фундаментальными для нашего общества и нашего стремления к членству в ЕС. Трагический инцидент в Нови-Саде вызывает глубокую озабоченность, и мы полностью привержены проведению полного и прозрачного расследования и установлению ответственности и правосудия", — ответили в сербском МИД на заявление немецких коллег в соцсети Х.В Белграде указали Германии на принцип невмешательства во внутриполитические дела суверенных и равноправных европейских государств."Публичные заявления, которые позволяют судить о внутренних процессах Сербии без полного знания фактов, рискуют подорвать взаимное уважение и конструктивные отношения, которые мы стремимся поддерживать с нашими партнерами", — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство Сербии. По словам дипломатов, Сербия подходит к этому вопросу с той серьезностью, которую он заслуживает, и сербские структуры "полностью способны обеспечить справедливость, соблюдая при этом демократические принципы". МИД Сербии также призвал всех партнеров взаимодействовать с по соответствующим каналам таким образом, "чтобы поддерживать, а не усложнять, наши усилия по защите общих ценностей, которыми мы все дорожим". Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич призвала студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. Днем в пятницу на сайте правительства были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". По словам Брнабич высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ) о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20% Сербские студенты и оппозиция продолжили в четверг и пятницу протесты. В 11.52 (13.52 мск) во время обрушения на железнодорожном вокзале 1 ноября они на 15 минут блокировали несколько улиц в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце, акции прошли в тишине, движение затем было восстановлено.

https://ria.ru/20241121/serbija-1984972510.html

https://ria.ru/20241209/serbiya-1988177350.html

https://ria.ru/20241105/serbiya-1982046785.html

сербия

германия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, германия, белград (город), ана брнабич, евросоюз