https://ria.ru/20241214/samolet-1989199238.html

В Херсонской области сбили украинский самолет

В Херсонской области сбили украинский самолет - РИА Новости, 14.12.2024

В Херсонской области сбили украинский самолет

Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:39

2024-12-14T13:39

2024-12-14T18:55

херсонская область

днепр (город)

херсон

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.Согласно этой информации, над Херсоном был сбит самолет "Су". "Украинский борт пытался проводить бомбометание и ракетные пуски по левому берегу Днепра", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.Оба пилота украинского самолета уничтожены, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html

херсонская область

днепр (город)

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), херсон, вооруженные силы украины