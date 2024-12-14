https://ria.ru/20241214/samolet-1989199238.html
В Херсонской области сбили украинский самолет
В Херсонской области сбили украинский самолет - РИА Новости, 14.12.2024
В Херсонской области сбили украинский самолет
Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:39
2024-12-14T13:39
2024-12-14T18:55
херсонская область
днепр (город)
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.Согласно этой информации, над Херсоном был сбит самолет "Су". "Украинский борт пытался проводить бомбометание и ракетные пуски по левому берегу Днепра", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.Оба пилота украинского самолета уничтожены, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсонской области сбили украинский самолет
ПВО сбила украинский самолет севернее Херсона