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В Херсонской области сбили украинский самолет - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 14.12.2024 (обновлено: 18:55 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/samolet-1989199238.html
В Херсонской области сбили украинский самолет
В Херсонской области сбили украинский самолет - РИА Новости, 14.12.2024
В Херсонской области сбили украинский самолет
Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:39
2024-12-14T18:55
херсонская область
днепр (город)
херсон
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.Согласно этой информации, над Херсоном был сбит самолет "Су". "Украинский борт пытался проводить бомбометание и ракетные пуски по левому берегу Днепра", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.Оба пилота украинского самолета уничтожены, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html
херсонская область
днепр (город)
херсон
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херсонская область , днепр (город), херсон, вооруженные силы украины
Херсонская область , Днепр (город), Херсон, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области сбили украинский самолет

ПВО сбила украинский самолет севернее Херсона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Согласно этой информации, над Херсоном был сбит самолет "Су". "Украинский борт пытался проводить бомбометание и ракетные пуски по левому берегу Днепра", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Оба пилота украинского самолета уничтожены, уточнили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)ХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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