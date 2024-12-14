https://ria.ru/20241214/rossija-1989219053.html

"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников

"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024

"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников

С начала проведения специальной военной операции партия "Единая Россия" передала фронту свыше двадцати тысяч беспилотных летательных аппаратов, сообщил зампред... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:45

2024-12-14T15:45

2024-12-14T15:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции партия "Единая Россия" передала фронту свыше двадцати тысяч беспилотных летательных аппаратов, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия". "Закуплено, произведено и передано на нужны фронта свыше 20 тысяч беспилотников", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, дмитрий медведев, единая россия