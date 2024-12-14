https://ria.ru/20241214/rossija-1989219053.html
"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников
"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников
С начала проведения специальной военной операции партия "Единая Россия" передала фронту свыше двадцати тысяч беспилотных летательных аппаратов, сообщил зампред... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:45
2024-12-14T15:45
2024-12-14T15:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции партия "Единая Россия" передала фронту свыше двадцати тысяч беспилотных летательных аппаратов, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия". "Закуплено, произведено и передано на нужны фронта свыше 20 тысяч беспилотников", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников
Медведев: ЕР с начала СВО передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников