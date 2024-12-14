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"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 14.12.2024 (обновлено: 15:46 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/rossija-1989219053.html
"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников
"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников
С начала проведения специальной военной операции партия "Единая Россия" передала фронту свыше двадцати тысяч беспилотных летательных аппаратов, сообщил зампред... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:45
2024-12-14T15:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции партия "Единая Россия" передала фронту свыше двадцати тысяч беспилотных летательных аппаратов, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия". "Закуплено, произведено и передано на нужны фронта свыше 20 тысяч беспилотников", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html
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безопасность, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
"Единая Россия" передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников

Медведев: ЕР с начала СВО передала фронту свыше 20 тысяч беспилотников

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции партия "Единая Россия" передала фронту свыше двадцати тысяч беспилотных летательных аппаратов, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".
"Закуплено, произведено и передано на нужны фронта свыше 20 тысяч беспилотников", - сказал Медведев.
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