https://ria.ru/20241214/reaktsiya-1989171059.html

В АТОР отреагировали на слова о "воспитании" абхазского бизнеса

В АТОР отреагировали на слова о "воспитании" абхазского бизнеса - РИА Новости, 14.12.2024

В АТОР отреагировали на слова о "воспитании" абхазского бизнеса

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали высказывание своего вице-президента Артура Мурадяна о "воспитании" абхазского бизнеса, пояснив, что... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T01:25

2024-12-14T01:25

2024-12-14T01:36

абхазия

россия

артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали высказывание своего вице-президента Артура Мурадяна о "воспитании" абхазского бизнеса, пояснив, что они были вырваны из контекста и неправильно истолкованы."Тринадцатого декабря СМИ распространили предположения о ситуации в Абхазии, основанные на некорректно интерпретированных и вырванных из контекста цитатах экспертов АТОР", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.В нем отмечается, что члены АТОР неукоснительно придерживаются рекомендаций МИД России и Минэкономразвития о приостановке продажи туров в Абхазию, которые были опубликованы в середине ноября.Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью изданию "Газета.ру" заявил о том, что решение о введение ограничения на турпоток в Абхазию является "воспитательной работой" с абхазским бизнесом.Минэкономразвития ранее рекомендовало российским туроператорам прекратить продавать туры в Абхазию после начала протестов в стране. Тем не менее туристы могут самостоятельно покупать билеты в республику и оплачивать проживание там.Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.

https://ria.ru/20241206/puteshestviya-1987329394.html

https://ria.ru/20241115/ator-1983954213.html

https://ria.ru/20241101/tur-1981265247.html

абхазия

россия

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абхазия, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)