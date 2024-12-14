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В АТОР отреагировали на слова о "воспитании" абхазского бизнеса - РИА Новости, 14.12.2024
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01:25 14.12.2024 (обновлено: 01:36 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/reaktsiya-1989171059.html
В АТОР отреагировали на слова о "воспитании" абхазского бизнеса
В АТОР отреагировали на слова о "воспитании" абхазского бизнеса - РИА Новости, 14.12.2024
В АТОР отреагировали на слова о "воспитании" абхазского бизнеса
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали высказывание своего вице-президента Артура Мурадяна о "воспитании" абхазского бизнеса, пояснив, что... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T01:25
2024-12-14T01:36
абхазия
россия
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали высказывание своего вице-президента Артура Мурадяна о "воспитании" абхазского бизнеса, пояснив, что они были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.&quot;Тринадцатого декабря СМИ распространили предположения о ситуации в Абхазии, основанные на некорректно интерпретированных и вырванных из контекста цитатах экспертов АТОР&quot;, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.В нем отмечается, что члены АТОР неукоснительно придерживаются рекомендаций МИД России и Минэкономразвития о приостановке продажи туров в Абхазию, которые были опубликованы в середине ноября.Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью изданию "Газета.ру" заявил о том, что решение о введение ограничения на турпоток в Абхазию является "воспитательной работой" с абхазским бизнесом.Минэкономразвития ранее рекомендовало российским туроператорам прекратить продавать туры в Абхазию после начала протестов в стране. Тем не менее туристы могут самостоятельно покупать билеты в республику и оплачивать проживание там.Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
https://ria.ru/20241206/puteshestviya-1987329394.html
https://ria.ru/20241115/ator-1983954213.html
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абхазия, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Абхазия, Россия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В АТОР отреагировали на слова о "воспитании" абхазского бизнеса

В АТОР уточнили слова вице-президента о воспитании абхазского бизнеса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали высказывание своего вице-президента Артура Мурадяна о "воспитании" абхазского бизнеса, пояснив, что они были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.
«

"Тринадцатого декабря СМИ распространили предположения о ситуации в Абхазии, основанные на некорректно интерпретированных и вырванных из контекста цитатах экспертов АТОР", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

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В нем отмечается, что члены АТОР неукоснительно придерживаются рекомендаций МИД России и Минэкономразвития о приостановке продажи туров в Абхазию, которые были опубликованы в середине ноября.
Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью изданию "Газета.ру" заявил о том, что решение о введение ограничения на турпоток в Абхазию является "воспитательной работой" с абхазским бизнесом.
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Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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АбхазияРоссияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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