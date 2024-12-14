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"Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
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14:58 14.12.2024 (обновлено: 15:10 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989207551.html
"Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, заявил Путин
"Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
"Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, заявил Путин
Партия "Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и волонтерами, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:58
2024-12-14T15:10
единая россия
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и волонтерами, заявил президент РФ Владимир Путин."Единая Россия", как настоящий лидер, работает именно там, там, где решается судьба страны. Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое", - сказал Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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единая россия, россия, политика, владимир путин
Единая Россия, Россия, Политика, Владимир Путин
"Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, заявил Путин

Путин: ЕР работает там, где решается судьба страны, вместе с ОПК и волонтерами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и волонтерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Единая Россия", как настоящий лидер, работает именно там, там, где решается судьба страны. Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое", - сказал Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
LIVE: Путин на пленарном заседании съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Съезд "Единой России" с участием Владимира Путина. Трансляция
Вчера, 14:48
 
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