https://ria.ru/20241214/putin-1989207551.html

"Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, заявил Путин

"Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

"Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, заявил Путин

Партия "Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и волонтерами, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:58

2024-12-14T14:58

2024-12-14T15:10

единая россия

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" работает там, где решается судьба страны, вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и волонтерами, заявил президент РФ Владимир Путин."Единая Россия", как настоящий лидер, работает именно там, там, где решается судьба страны. Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое", - сказал Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

единая россия, россия, политика, владимир путин