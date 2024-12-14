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В Орловской области локализовали пожар на объекте топливной инфраструктуры

В Орловской области локализовали пожар на объекте топливной инфраструктуры - РИА Новости, 14.12.2024

В Орловской области локализовали пожар на объекте топливной инфраструктуры

Возгорание локализовано на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T07:23

2024-12-14T07:23

2024-12-14T07:23

специальная военная операция на украине

происшествия

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Возгорание локализовано на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. "Итоги ночной вражеской атаки – 11 БПЛА противника были уничтожены силами нашего ПВО над Орловской областью. На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет", - написал он.

https://ria.ru/20241213/donetsk-1989160588.html

орловская область

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происшествия, орловская область, андрей клычков