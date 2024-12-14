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В Орловской области локализовали пожар на объекте топливной инфраструктуры
В Орловской области локализовали пожар на объекте топливной инфраструктуры - РИА Новости, 14.12.2024
В Орловской области локализовали пожар на объекте топливной инфраструктуры
Возгорание локализовано на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:23
2024-12-14T07:23
2024-12-14T07:23
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Возгорание локализовано на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. "Итоги ночной вражеской атаки – 11 БПЛА противника были уничтожены силами нашего ПВО над Орловской областью. На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет", - написал он.
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происшествия, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
В Орловской области локализовали пожар на объекте топливной инфраструктуры
На объекте топливной инфраструктуры в Орловской области локализовали возгорание