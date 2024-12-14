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"Вмешались даже власти". Что учинили подростки в подмосковной школе - РИА Новости, 14.12.2024
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08:00 14.12.2024 (обновлено: 08:06 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/podrostki-1989121335.html
"Вмешались даже власти". Что учинили подростки в подмосковной школе
"Вмешались даже власти". Что учинили подростки в подмосковной школе - РИА Новости, 14.12.2024
"Вмешались даже власти". Что учинили подростки в подмосковной школе
В Котельниках семь девочек во время уроков избили сверстницу. Видео издевательств выложили в чат с родителями и учителями, а позже уверяли, что пострадавшая... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:00
2024-12-14T08:06
котельники
екатерина мизулина
москва
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Дина Горина. В Котельниках семь девочек во время уроков избили сверстницу. Видео издевательств выложили в чат с родителями и учителями, а позже уверяли, что пострадавшая сама попросила ее ударить. В школе пытались все замять, однако, как выяснилось, это не первая жертва агрессивной компании. РИА Новости разбиралось в ситуации."Не слышала одним ухом"Кира (все имена несовершеннолетних изменены) уже пять дней находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. "Состояние средней тяжести, ее пока оставляют в больнице. Внутричерепная травма оказалась непростой — множество ушибов, сотрясение мозга", — говорит мать пострадавшей 14-летней девочки Нина П.По ее словам, дочь помнит все отрывками, потому что несколько раз теряла сознание. &quot;Избивали ее больше часа, — продолжает Нина. — Когда она отключалась, поднимали за волосы и опять давали пощечины. Кира просила, чтобы били по другой щеке, потому что уже ничего не слышала одним ухом, но они не остановились&quot;.Все случилось 9 декабря. Семь школьниц четырнадцати-пятнадцати лет во время урока заманили Киру в туалет "для разговора". Выйти оттуда сама она уже не смогла. До медпункта ее донесли подруги, и медсестра позвонила родителям.&quot;Я была на работе. Мне сказали, что дочь потеряла сознание и ее нужно забрать домой. В машине Кира разрыдалась, но ничего объяснять не стала&quot;, — вспоминает Нина.По ее словам, Кира убеждала, что якобы все нормально и она, "просто потеряв сознание", ударилась. Но вечером призналась старшей сестре Алине (имя изменено), что ее избили."Старшая дочь мне сразу все рассказала, и утром они поехали в травмпункт. Там предложили вызвать скорую, но девочки отказались и поехали писать заявление в полицию", — говорит Нина.Вечером 10 декабря Кире стало хуже. На скорой ее отвезли в больницу."Попытались удалить"Сестра пострадавшей сразу после случившегося написала обращения в СМИ. Тогда же в Сети распространилось видео издевательств над Кирой."Первым делом его опубликовали в школьном чате, в котором, к слову, состоят и учителя, — рассказывает мать девочки. — Однако, когда они его увидели, мне ничего не сообщили, а ролик попытались удалить".На следующее утро после инцидента, вспоминает Нина, в школьных родительских чатах учителя стали писать, что вся информация о случившемся — фейк. А позже отправили ей сообщение с вопросом, почему Киры нет на занятиях.Одиннадцатого декабря в своем Telegram-канале о случившемся написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, опубликовала часть обращения старшей сестры пострадавшей и скриншот из ролика. "Медицинскую помощь ребенку не оказали. Школа пытается замять ситуацию и рассказывает о том, что девочка якобы "курила в туалете", — написала она.Увидев публикацию, участницы избиения выложили новый ролик. "Мама, мы популярные! Где мы? В канале у Мизулиной", — сказала одна из девочек на видео.После этого инцидентом заинтересовались власти региона. Киру навестил губернатор, а детский омбудсмен взяла ситуацию на контроль.Не первая жертваПо мнению сверстников, причиной конфликта стали слухи, которые якобы распускала Кира о компании девочек.&quot;Моя подруга Вика с ними общается, и изначально с ней (пострадавшей. — Прим. ред.) хотели просто поговорить. Но потом одна из девочек ударила ее и стала подначивать остальных, даже тех, кто не собирался участвовать. Она говорила моей подруге: &quot;Ударь один раз, и мы отстанем&quot;, — описывает случившееся школьница Лика.Кира — не единственная жертва девочек-подростков. Одна из учениц школы, Мила Л., рассказала РИА Новости про участницу избиения: "С Ирой мы знакомы около трех лет. Вместе ходили в театральную студию, откуда ее выгнали за неадекватное поведение. Она всегда была агрессивной, устраивала конфликты".А главная в компании, Соня, по словам Нины П., уже несколько лет состоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) и воспитывается в неполной семье. &quot;В полиции лежат заявления от других ребят, которые пострадали от них, — говорит она. — Когда наша история стала набирать обороты, моей старшей дочери начали писать семьи других жертв. Сейчас мы объединились, чтобы довести дело до конца&quot;."Вели себя нагло"СК по итогам проверки возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 2 ст. 213 УК России). "Следователями осмотрена видеозапись, проведен осмотр места, допрошены свидетели, запрошен характеризующий материал", — сообщили в ведомстве.Родителей, учителей и участниц избиения на разговор вызывали в один день. "Одна из мам пыталась учить жизни не только нас, но и следователя. Девочки же вели себя очень нагло и надменно, продолжали веселиться и смеяться", — вспоминает Нина П.Все нападавшие, по ее словам, продолжают посещать школу. "Мы хотим добиться, чтобы их полностью изолировали, — подчеркивает она. — И, возможно, отправили бы в учебное заведение закрытого типа для трудных подростков. Они опасны, наши дети боятся ходить на уроки. Мы должны это исправить".Однако, согласно закону, девочки скорее отправятся в колонию, чем в спецучреждение закрытого типа. Туда помещают только тех, кто в момент совершения преступления не достиг возраста уголовной ответственности.В случае же со школьницами из Котельников, по предъявленной им статье уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста и предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ либо лишения свободы до семи лет. А значит, есть вероятность, что в скором времени группа девочек-подростков предстанет перед судом.
https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html
https://ria.ru/20240918/napadenie-1973254186.html
https://ria.ru/20241111/podrostki-1982638204.html
котельники
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котельники, екатерина мизулина, москва, общество
Котельники, Екатерина Мизулина, Москва, Общество
"Вмешались даже власти". Что учинили подростки в подмосковной школе

Школьницам, избившим девочку в Котельниках, грозит семь лет колонии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Дина Горина. В Котельниках семь девочек во время уроков избили сверстницу. Видео издевательств выложили в чат с родителями и учителями, а позже уверяли, что пострадавшая сама попросила ее ударить. В школе пытались все замять, однако, как выяснилось, это не первая жертва агрессивной компании. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Не слышала одним ухом"

Кира (все имена несовершеннолетних изменены) уже пять дней находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. "Состояние средней тяжести, ее пока оставляют в больнице. Внутричерепная травма оказалась непростой — множество ушибов, сотрясение мозга", — говорит мать пострадавшей 14-летней девочки Нина П.
По ее словам, дочь помнит все отрывками, потому что несколько раз теряла сознание.
«

"Избивали ее больше часа, — продолжает Нина. — Когда она отключалась, поднимали за волосы и опять давали пощечины. Кира просила, чтобы били по другой щеке, потому что уже ничего не слышала одним ухом, но они не остановились".

© СоцсетиШкольницы избили сверстницу в Котельниках. Кадр видео
Школьницы избили сверстницу в Котельниках. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Соцсети
Школьницы избили сверстницу в Котельниках. Кадр видео
Все случилось 9 декабря. Семь школьниц четырнадцати-пятнадцати лет во время урока заманили Киру в туалет "для разговора". Выйти оттуда сама она уже не смогла. До медпункта ее донесли подруги, и медсестра позвонила родителям.
«

"Я была на работе. Мне сказали, что дочь потеряла сознание и ее нужно забрать домой. В машине Кира разрыдалась, но ничего объяснять не стала", — вспоминает Нина.

По ее словам, Кира убеждала, что якобы все нормально и она, "просто потеряв сознание", ударилась. Но вечером призналась старшей сестре Алине (имя изменено), что ее избили.
"Старшая дочь мне сразу все рассказала, и утром они поехали в травмпункт. Там предложили вызвать скорую, но девочки отказались и поехали писать заявление в полицию", — говорит Нина.
Вечером 10 декабря Кире стало хуже. На скорой ее отвезли в больницу.
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"Попытались удалить"

Сестра пострадавшей сразу после случившегося написала обращения в СМИ. Тогда же в Сети распространилось видео издевательств над Кирой.
"Первым делом его опубликовали в школьном чате, в котором, к слову, состоят и учителя, — рассказывает мать девочки. — Однако, когда они его увидели, мне ничего не сообщили, а ролик попытались удалить".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики школы
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ученики школы
На следующее утро после инцидента, вспоминает Нина, в школьных родительских чатах учителя стали писать, что вся информация о случившемся — фейк. А позже отправили ей сообщение с вопросом, почему Киры нет на занятиях.
Одиннадцатого декабря в своем Telegram-канале о случившемся написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, опубликовала часть обращения старшей сестры пострадавшей и скриншот из ролика. "Медицинскую помощь ребенку не оказали. Школа пытается замять ситуацию и рассказывает о том, что девочка якобы "курила в туалете", — написала она.
Увидев публикацию, участницы избиения выложили новый ролик. "Мама, мы популярные! Где мы? В канале у Мизулиной", — сказала одна из девочек на видео.
После этого инцидентом заинтересовались власти региона. Киру навестил губернатор, а детский омбудсмен взяла ситуацию на контроль.
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев навестил школьницу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил школьницу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил школьницу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников

Не первая жертва

По мнению сверстников, причиной конфликта стали слухи, которые якобы распускала Кира о компании девочек.
«

"Моя подруга Вика с ними общается, и изначально с ней (пострадавшей. — Прим. ред.) хотели просто поговорить. Но потом одна из девочек ударила ее и стала подначивать остальных, даже тех, кто не собирался участвовать. Она говорила моей подруге: "Ударь один раз, и мы отстанем", — описывает случившееся школьница Лика.

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в коридоре гимназии
Ученики в коридоре гимназии - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Ученики в коридоре гимназии
Кира — не единственная жертва девочек-подростков. Одна из учениц школы, Мила Л., рассказала РИА Новости про участницу избиения: "С Ирой мы знакомы около трех лет. Вместе ходили в театральную студию, откуда ее выгнали за неадекватное поведение. Она всегда была агрессивной, устраивала конфликты".
А главная в компании, Соня, по словам Нины П., уже несколько лет состоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) и воспитывается в неполной семье.
«

"В полиции лежат заявления от других ребят, которые пострадали от них, — говорит она. — Когда наша история стала набирать обороты, моей старшей дочери начали писать семьи других жертв. Сейчас мы объединились, чтобы довести дело до конца".

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"Вели себя нагло"

СК по итогам проверки возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 2 ст. 213 УК России). "Следователями осмотрена видеозапись, проведен осмотр места, допрошены свидетели, запрошен характеризующий материал", — сообщили в ведомстве.
Родителей, учителей и участниц избиения на разговор вызывали в один день. "Одна из мам пыталась учить жизни не только нас, но и следователя. Девочки же вели себя очень нагло и надменно, продолжали веселиться и смеяться", — вспоминает Нина П.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции
Все нападавшие, по ее словам, продолжают посещать школу. "Мы хотим добиться, чтобы их полностью изолировали, — подчеркивает она. — И, возможно, отправили бы в учебное заведение закрытого типа для трудных подростков. Они опасны, наши дети боятся ходить на уроки. Мы должны это исправить".
Однако, согласно закону, девочки скорее отправятся в колонию, чем в спецучреждение закрытого типа. Туда помещают только тех, кто в момент совершения преступления не достиг возраста уголовной ответственности.
В случае же со школьницами из Котельников, по предъявленной им статье уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста и предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ либо лишения свободы до семи лет. А значит, есть вероятность, что в скором времени группа девочек-подростков предстанет перед судом.
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