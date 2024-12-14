https://ria.ru/20241214/podrostki-1989121335.html

"Вмешались даже власти". Что учинили подростки в подмосковной школе

"Вмешались даже власти". Что учинили подростки в подмосковной школе - РИА Новости, 14.12.2024

"Вмешались даже власти". Что учинили подростки в подмосковной школе

В Котельниках семь девочек во время уроков избили сверстницу. Видео издевательств выложили в чат с родителями и учителями, а позже уверяли, что пострадавшая... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:06

котельники

екатерина мизулина

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_0:12:3318:1878_1920x0_80_0_0_f2b352e6d3719ef4136959816b6930bf.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Дина Горина. В Котельниках семь девочек во время уроков избили сверстницу. Видео издевательств выложили в чат с родителями и учителями, а позже уверяли, что пострадавшая сама попросила ее ударить. В школе пытались все замять, однако, как выяснилось, это не первая жертва агрессивной компании. РИА Новости разбиралось в ситуации."Не слышала одним ухом"Кира (все имена несовершеннолетних изменены) уже пять дней находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. "Состояние средней тяжести, ее пока оставляют в больнице. Внутричерепная травма оказалась непростой — множество ушибов, сотрясение мозга", — говорит мать пострадавшей 14-летней девочки Нина П.По ее словам, дочь помнит все отрывками, потому что несколько раз теряла сознание. "Избивали ее больше часа, — продолжает Нина. — Когда она отключалась, поднимали за волосы и опять давали пощечины. Кира просила, чтобы били по другой щеке, потому что уже ничего не слышала одним ухом, но они не остановились".Все случилось 9 декабря. Семь школьниц четырнадцати-пятнадцати лет во время урока заманили Киру в туалет "для разговора". Выйти оттуда сама она уже не смогла. До медпункта ее донесли подруги, и медсестра позвонила родителям."Я была на работе. Мне сказали, что дочь потеряла сознание и ее нужно забрать домой. В машине Кира разрыдалась, но ничего объяснять не стала", — вспоминает Нина.По ее словам, Кира убеждала, что якобы все нормально и она, "просто потеряв сознание", ударилась. Но вечером призналась старшей сестре Алине (имя изменено), что ее избили."Старшая дочь мне сразу все рассказала, и утром они поехали в травмпункт. Там предложили вызвать скорую, но девочки отказались и поехали писать заявление в полицию", — говорит Нина.Вечером 10 декабря Кире стало хуже. На скорой ее отвезли в больницу."Попытались удалить"Сестра пострадавшей сразу после случившегося написала обращения в СМИ. Тогда же в Сети распространилось видео издевательств над Кирой."Первым делом его опубликовали в школьном чате, в котором, к слову, состоят и учителя, — рассказывает мать девочки. — Однако, когда они его увидели, мне ничего не сообщили, а ролик попытались удалить".На следующее утро после инцидента, вспоминает Нина, в школьных родительских чатах учителя стали писать, что вся информация о случившемся — фейк. А позже отправили ей сообщение с вопросом, почему Киры нет на занятиях.Одиннадцатого декабря в своем Telegram-канале о случившемся написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, опубликовала часть обращения старшей сестры пострадавшей и скриншот из ролика. "Медицинскую помощь ребенку не оказали. Школа пытается замять ситуацию и рассказывает о том, что девочка якобы "курила в туалете", — написала она.Увидев публикацию, участницы избиения выложили новый ролик. "Мама, мы популярные! Где мы? В канале у Мизулиной", — сказала одна из девочек на видео.После этого инцидентом заинтересовались власти региона. Киру навестил губернатор, а детский омбудсмен взяла ситуацию на контроль.Не первая жертваПо мнению сверстников, причиной конфликта стали слухи, которые якобы распускала Кира о компании девочек."Моя подруга Вика с ними общается, и изначально с ней (пострадавшей. — Прим. ред.) хотели просто поговорить. Но потом одна из девочек ударила ее и стала подначивать остальных, даже тех, кто не собирался участвовать. Она говорила моей подруге: "Ударь один раз, и мы отстанем", — описывает случившееся школьница Лика.Кира — не единственная жертва девочек-подростков. Одна из учениц школы, Мила Л., рассказала РИА Новости про участницу избиения: "С Ирой мы знакомы около трех лет. Вместе ходили в театральную студию, откуда ее выгнали за неадекватное поведение. Она всегда была агрессивной, устраивала конфликты".А главная в компании, Соня, по словам Нины П., уже несколько лет состоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) и воспитывается в неполной семье. "В полиции лежат заявления от других ребят, которые пострадали от них, — говорит она. — Когда наша история стала набирать обороты, моей старшей дочери начали писать семьи других жертв. Сейчас мы объединились, чтобы довести дело до конца"."Вели себя нагло"СК по итогам проверки возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 2 ст. 213 УК России). "Следователями осмотрена видеозапись, проведен осмотр места, допрошены свидетели, запрошен характеризующий материал", — сообщили в ведомстве.Родителей, учителей и участниц избиения на разговор вызывали в один день. "Одна из мам пыталась учить жизни не только нас, но и следователя. Девочки же вели себя очень нагло и надменно, продолжали веселиться и смеяться", — вспоминает Нина П.Все нападавшие, по ее словам, продолжают посещать школу. "Мы хотим добиться, чтобы их полностью изолировали, — подчеркивает она. — И, возможно, отправили бы в учебное заведение закрытого типа для трудных подростков. Они опасны, наши дети боятся ходить на уроки. Мы должны это исправить".Однако, согласно закону, девочки скорее отправятся в колонию, чем в спецучреждение закрытого типа. Туда помещают только тех, кто в момент совершения преступления не достиг возраста уголовной ответственности.В случае же со школьницами из Котельников, по предъявленной им статье уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста и предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ либо лишения свободы до семи лет. А значит, есть вероятность, что в скором времени группа девочек-подростков предстанет перед судом.

https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html

https://ria.ru/20240918/napadenie-1973254186.html

https://ria.ru/20241111/podrostki-1982638204.html

котельники

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

котельники, екатерина мизулина, москва, общество