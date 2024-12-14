https://ria.ru/20241214/ovchinskiy-1989161566.html
Овчинский: в строящейся школе "Летово джуниор" завершили монолитные работы
Овчинский: в строящейся школе "Летово джуниор" завершили монолитные работы - РИА Новости, 14.12.2024
Овчинский: в строящейся школе "Летово джуниор" завершили монолитные работы
В строящемся кампусе частной школы "Летово джуниор" на западе столицы полностью завершились монолитные работы, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:10
2024-12-14T10:10
2024-12-14T10:10
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651893_0:8:3023:1708_1920x0_80_0_0_a66274fa83e5ab3978282628ed0a1e17.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В строящемся кампусе частной школы "Летово джуниор" на западе столицы полностью завершились монолитные работы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.Он отметил, что в здании площадью около 24 тысяч квадратных метров будут оборудованы функциональные классы, научные лаборатории, центр робототехники, студия звукозаписи, фаблаб и многое другое. Сейчас на объекте идет завершение кровельных работ, а также внутренняя отделка и благоустройство территории. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году."Для самых маленьких оборудуют игровые рекреации, а для школьников – специальные зоны для самостоятельной проектной работы, а также фото- и видеозоны для создания контента. Образовательное учреждение будет рассчитано на 960 учебных мест. В дошкольном блоке смогут заниматься 60 детей, начальная школа примет 400 учащихся, средняя – 350, а в дополнительных секциях для учеников предусмотрено 150 мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.Кампус на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"возводит девелопер Level Group. Площадь участка составляет 3,45 гектара.На объекте будет размещен большой спортивный зал, всесезонный стадион для футбола, а также летние площадки для баскетбола и занятий теннисом, которые будут трансформироваться в каток в зимнее время года. Для учеников начальных классов будут созданы игровые площадки, а для детей дошкольного возраста обустроят песочницы, качели, лазалки, футбольное мини-поле для всесезонного использования. Level Group создана бывшим сенатором, основным владельцем холдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В строящемся кампусе частной школы "Летово джуниор" на западе столицы полностью завершились монолитные работы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Он отметил, что в здании площадью около 24 тысяч квадратных метров будут оборудованы функциональные классы, научные лаборатории, центр робототехники, студия звукозаписи, фаблаб и многое другое.
Сейчас на объекте идет завершение кровельных работ, а также внутренняя отделка и благоустройство территории. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.
«
"Для самых маленьких оборудуют игровые рекреации, а для школьников – специальные зоны для самостоятельной проектной работы, а также фото- и видеозоны для создания контента. Образовательное учреждение будет рассчитано на 960 учебных мест. В дошкольном блоке смогут заниматься 60 детей, начальная школа примет 400 учащихся, средняя – 350, а в дополнительных секциях для учеников предусмотрено 150 мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Кампус на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"возводит девелопер Level Group. Площадь участка составляет 3,45 гектара.
На объекте будет размещен большой спортивный зал, всесезонный стадион для футбола, а также летние площадки для баскетбола и занятий теннисом, которые будут трансформироваться в каток в зимнее время года.
Для учеников начальных классов будут созданы игровые площадки, а для детей дошкольного возраста обустроят песочницы, качели, лазалки, футбольное мини-поле для всесезонного использования.
Level Group создана бывшим сенатором, основным владельцем холдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем.