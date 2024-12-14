https://ria.ru/20241214/ovchinskiy-1989161566.html

Овчинский: в строящейся школе "Летово джуниор" завершили монолитные работы

Овчинский: в строящейся школе "Летово джуниор" завершили монолитные работы - РИА Новости, 14.12.2024

Овчинский: в строящейся школе "Летово джуниор" завершили монолитные работы

В строящемся кампусе частной школы "Летово джуниор" на западе столицы полностью завершились монолитные работы, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T10:10

2024-12-14T10:10

2024-12-14T10:10

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В строящемся кампусе частной школы "Летово джуниор" на западе столицы полностью завершились монолитные работы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.Он отметил, что в здании площадью около 24 тысяч квадратных метров будут оборудованы функциональные классы, научные лаборатории, центр робототехники, студия звукозаписи, фаблаб и многое другое. Сейчас на объекте идет завершение кровельных работ, а также внутренняя отделка и благоустройство территории. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году."Для самых маленьких оборудуют игровые рекреации, а для школьников – специальные зоны для самостоятельной проектной работы, а также фото- и видеозоны для создания контента. Образовательное учреждение будет рассчитано на 960 учебных мест. В дошкольном блоке смогут заниматься 60 детей, начальная школа примет 400 учащихся, средняя – 350, а в дополнительных секциях для учеников предусмотрено 150 мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.Кампус на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"возводит девелопер Level Group. Площадь участка составляет 3,45 гектара.На объекте будет размещен большой спортивный зал, всесезонный стадион для футбола, а также летние площадки для баскетбола и занятий теннисом, которые будут трансформироваться в каток в зимнее время года. Для учеников начальных классов будут созданы игровые площадки, а для детей дошкольного возраста обустроят песочницы, качели, лазалки, футбольное мини-поле для всесезонного использования. Level Group создана бывшим сенатором, основным владельцем холдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы