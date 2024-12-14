https://ria.ru/20241214/orden-1989174681.html
Герой России Лысюк предложил возродить орден Славы
Герой России Лысюк предложил возродить орден Славы - РИА Новости, 14.12.2024
Герой России Лысюк предложил возродить орден Славы
Орден Славы трех степеней необходимо возродить в России, считает заместитель председателя общественного совета при МЧС России полковник в отставке Герой РФ... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T03:42
2024-12-14T03:42
2024-12-14T03:44
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Орден Славы трех степеней необходимо возродить в России, считает заместитель председателя общественного совета при МЧС России полковник в отставке Герой РФ Сергей Лысюк. Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года и имел три степени. Вручался за личные заслуги рядовому и сержантскому составу Красной Армии, в авиации в том числе лицам в звании младшего лейтенанта. "Низкий поклон тем, кто там (в зоне СВО - ред.) находится. Возвращаются люди, которые по три-четыре раза туда ходили, а у них нет даже медали участника специальной военной операции. Надо обратиться к министру обороны, в администрацию президента, чтобы к вопросам награждения подходили более взвешенно. В годы Великой Отечественной войны существовал орден Славы трех степеней, и стоило бы возобновить традицию вручения этой награды", - озвучил предложение Лысюк на заседании совета по делам ветеранов боевых действий при председателе партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду". По словам ветерана, "на фронте, в зоне специальной военной операции. нет безопасных мест, и люди, даже работающие на кухне, постоянно рискуют жизнью и в любой момент могут погибнуть". "И они зачастую не получают никаких наград", - считает Лысюк.
https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Герой России Лысюк предложил возродить орден Славы
Герой России Сергей Лысюк предложил возродить орден Славы трех степеней
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Орден Славы трех степеней необходимо возродить в России, считает заместитель председателя общественного совета при МЧС России полковник в отставке Герой РФ Сергей Лысюк.
Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года и имел три степени. Вручался за личные заслуги рядовому и сержантскому составу Красной Армии, в авиации в том числе лицам в звании младшего лейтенанта.
"Низкий поклон тем, кто там (в зоне СВО - ред.) находится. Возвращаются люди, которые по три-четыре раза туда ходили, а у них нет даже медали участника специальной военной операции. Надо обратиться к министру обороны, в администрацию президента, чтобы к вопросам награждения подходили более взвешенно. В годы Великой Отечественной войны существовал орден Славы трех степеней, и стоило бы возобновить традицию вручения этой награды", - озвучил предложение Лысюк на заседании совета по делам ветеранов боевых действий при председателе партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду".
По словам ветерана, "на фронте, в зоне специальной военной операции. нет безопасных мест, и люди, даже работающие на кухне, постоянно рискуют жизнью и в любой момент могут погибнуть".
"И они зачастую не получают никаких наград", - считает Лысюк.