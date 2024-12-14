https://ria.ru/20241214/orden-1989174681.html

Герой России Лысюк предложил возродить орден Славы

Герой России Лысюк предложил возродить орден Славы - РИА Новости, 14.12.2024

Герой России Лысюк предложил возродить орден Славы

Орден Славы трех степеней необходимо возродить в России, считает заместитель председателя общественного совета при МЧС России полковник в отставке Герой РФ... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T03:42

2024-12-14T03:42

2024-12-14T03:44

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20213/66/202136628_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1bed411c30feb7a533c88dd456fe03a4.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Орден Славы трех степеней необходимо возродить в России, считает заместитель председателя общественного совета при МЧС России полковник в отставке Герой РФ Сергей Лысюк. Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года и имел три степени. Вручался за личные заслуги рядовому и сержантскому составу Красной Армии, в авиации в том числе лицам в звании младшего лейтенанта. "Низкий поклон тем, кто там (в зоне СВО - ред.) находится. Возвращаются люди, которые по три-четыре раза туда ходили, а у них нет даже медали участника специальной военной операции. Надо обратиться к министру обороны, в администрацию президента, чтобы к вопросам награждения подходили более взвешенно. В годы Великой Отечественной войны существовал орден Славы трех степеней, и стоило бы возобновить традицию вручения этой награды", - озвучил предложение Лысюк на заседании совета по делам ветеранов боевых действий при председателе партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду". По словам ветерана, "на фронте, в зоне специальной военной операции. нет безопасных мест, и люди, даже работающие на кухне, постоянно рискуют жизнью и в любой момент могут погибнуть". "И они зачастую не получают никаких наград", - считает Лысюк.

https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html

https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)